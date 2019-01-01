برشلونة يراقب بديل أوميتيتي في صمت

رغم فشل المحاولة الأولى في فصل الشتاء الماضي

أكدت تقارير برازيلية، أن إدارة برشلونة ما زالت تراقب مدافع فلامنجو رودريجو كايو، الذي فشل من قبل في اجتياز الفحص الطبي في أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وتقول هذه التقارير، إن مدرب البرسا إرنستو فالفيردي لم يصرف النظر بعد عن فكرة التعاقد مع المدافع العشريني، بل يعتبره خيارًا محتملاً، إذا فشلت مساعي الإدارة في التوقيع مع أحد الأهداف الرئيسية المطلوبة لحل صداع إصابات الفرنسي صامويل أوميتيتي المتكررة منذ أكثر من عام.

وبحسب ما هو متداول، فإن كايو الذي يستعد لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس، كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة الشتاء الماضي، لكن الإدارة لم تتوصل إلى اتفاق مع ناديه السابق ساو باولو، ما أجبر الكاتلان على استعارة جيسون موريلو.

وحصل فلامنجو على توقيع صاحب الـ26 عامًا بشراء 45% من حقوقه مخقابل 4.78 مليون يورو، في المقابل ما زال يحتفظ ساو باولو بنفس الحصة، مقابل 10% للاعب، ويُقال إن فلامنجو دفع عمولة تُقدر بنحو 757000 يورو للوكالة المسؤولة عن اللاعب.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

ورغم تعقد عملية الشراء في الوقت الراهن، لدخول طرف ثالث في الصفقة بجانب ارتفاع قيمته السوقية بعد مساهمته في وصول فريقه لنهائي البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة اللاتينية، لكنه ما زال ضمن خطط فالفيردي، كخيار ليس مستبعدًا بعد من لهم الأولوية.