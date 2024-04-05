برشلونة يخفي الأمر .. دفعة هائلة لقائمة تشافي قبل مواجهة باريس سان جيرمان

تجربة أخيرة تحسم قرار المدرب الإسباني

تلقى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أنباء سعيدة قبل مواجهة باريس سان جيرمان، المقررة الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الهولندي فرينكي دي يونج، شارك في مران برشلونة الجماعي، اليوم الجمعة، لكن النادي لم يكشف عن أي تفاصيل أو يشير إلى عودته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن دي يونج لم يشارك في المباراة بالكامل، لكنه ظهر بشكل جيد وسار على نفس الوتيرة مع زملائه، ما يبشر مدربه تشافي بأن يكون الهولندي متاحًا خلال مباراة باريس المرتقبة.

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وأوضحت: "فضل برشلونة عدم الإعلان عن تطور حالة الهولندي، الذي يمكن اعتباره الآن قد تعافى بنسبة 99٪ من التواء في الكاحل، لكن من الواضح أنه سيكون متواجدًا في حديقة الأمراء".

وأكدت "سبورت"، أن نادي برشلونة اقتصر بيانه اليوم على إعلان أسماء اللاعبين المتاحين الذين شاركوا في التدريبات مع بعض أعضاء الفريق الرديف، حيث رفض إعلان حقيقة مفادها أن دي يونج قد أكمل بالفعل جزءًا من المران مع الفريق.

وختمت بأن تشافي استقر على أن تكون المباراة التدريبية التي ستجريها المجموعة غدًا السبت، اختبارًا حاسمًا لمعرفة ما إذا كان كل من بيدري وفرينكي دي يونج سيتمكنان من دخول قائمة باريس.