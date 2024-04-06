برشلونة يخطف نجم المغرب من ناديه تمهيدًا لبيعه في الصيف

تصرف مفيد لخزينة النادي

خطوة ذكية قرر نادي برشلونة الإسباني اللجوء لها، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مدافعه المغربي شادي رياض.

برشلونة أرسل لاعبه إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث نص العقد على خيار شراء إلزامي بنهاية الموسم بقيمة ثلاثة ملايين يورو، ولكن في الوقت ذاته اشترط أيضًا سيطرته على اللاعب خلال أول موسمين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن العقد ينص على أن برشلونة يمكنه استعادة مدافعه هذا الصيف مقابل سبعة ملايين يورو، مما يعني أنه سيدفع أربعة ملايين لتفعيل هذا البند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا قررت تفعيل هذا الخيار، نظرًا للتطور الذي يعيشه شادي رياض مع بيتيس وحصوله على مركز أساسي بالفريق، بالإضافة لظهوره بتشكيل المدرب وليد الركراكي مع منتخب المغرب ضد سيراليون وموريتانيا.

وأكدت الصحيفة أن فكرة برشلونة ليست الاعتماد على اللاعب بعد عودته، بل لمحاولة بيعه بمقابل يصل إلى 15 مليون يورو للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي.

يذكر أن رياض البالغ من العمر 20 سنة، لعب 23 مباراة مع بيتيس هذا الموسم، بواقع 19 مواجهة بالدوري، مباراتين في كأس المؤتمر الأوروبي، ومثلهما في كأس الملك.