برشلونة يُخطط لمهاجم آخر بعد لاوتارو ومانشستر يونايتد ينافسه

مانشستر يونايتد في الصورة..

ادّعت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إدارة برشلونة تُخطط للتعاقد مع موسى ديمبيلي، لاعب ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل دعم مركز المهاجم الصريح.

برشلونة يضع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ، كالخيار الأول لهم لدعم الهجوم في الصيف المقبل، حيث يُنظر إلى الأرجنتيني الدولي على أنه الخليفة الشرعية للويس سواريز.

وبحسب تقرير ميرور، فإن إدارة البرسا تضع ديمبيلي كخيار ثانٍ حال فشل التعاقد مع لاوتارو، كما يمكن أن يكون خيار مُكمل لدعم الهجوم حتى ولو تم التعاقد مع مهاجم النيراتزوري.

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لكن سيكون الصراع قويًا على الحصول على خدمات ديمبيلي، فالمهاجم الفرنسي هو أحد أهداف مانشستر يونايتد الكبيرة في الميركاتو المقبل، إذ يضعه أولي جونار سولشاير على رأس أولوياته في الصيف.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صاحب الأصول المالية والبالغ من العمر 23 عامًا ما يُقدر بـ60 مليون يورو، وتبدو رغبة اللاعب واضحة في مغادرة الليج آ والانضمام إلى المانيو أو البرسا.

وكان الدوري الفرنسي قد تم إلغائه مع إعلان الأندية المتأهلة إلى المنافسات الأوروبية، وقد تم استبعاد ليون منها نتيجة لوجوده في المركز التاسع قبل توقف المسابقة، ما أثار حفيظة رئيسه أولاس الذي أعلن عن رفع الأمر للقضاء.

بالطبع غياب ليون عن الأبطال سيُحفز أكثر ديمبيلي على المغادرة، وقد يكون تشيلسي أيضًا أحد الساعيين لضمه، إذ كان البلوز من ضمن الأندية التي حاولت التعاقد معه في يناير قبل إغلاق ناديه الباب في وجه الانتقال نهائيًا.

يذكر أن ديمبيلي قد سجل هذا الموسم 22 هدفًا خلال 42 مشاركة بقميص ليون في مختلف المسابقات.