برشلونة يخسر نجمه مقابل 16 مليون يورو

نجم برشلونة يقترب من الرحيل وفوضى في كتالونيا قبل الميركاتو

اقترب نجم برشلونة رافينيا ألكانتارا من الانتقال إلى سيلتا فيجو بشكل نهائي، بعدما كان معارًا لهم طوال الموسم الحالي.

وذهب رافنينا إلى عدد من الإعارات بين سيلتا فيجو وإنتر الإيطالي وعاد إلى الفريق الكتالوني من جديد ولكنه لم يستقر في أي من الأندية التي لعب لها.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه برشلونة فيليبي كوتينيو المعار الذي لا يعرف مصيره وإلى أين سينتقل بنهاية الموسم الحالي، جاءت الأخبار حول مستقبل رافينيا.

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وأصيب رافينيا بقطع في الرباط الصليبي وابتعد عن الملاعب لـ 8 أشهر في الفترة التي بدأ يحصل على أدوار في برشلونة، ولكنه لم يعد إلى نفس المستوى.

ووافق رافينيا على الخروج معارًا حتى صيف العام 2020 مع تجديد عقده مع الفريق الكتالوني حتى الصيف بعد المقبل على أمل العودة من جديد.

ولكن يبدو أن المؤشرات باتت تشير إلى عدم ارتداء رافينيا لقميص برشلونة خلال الفترة المقبلة، وانتقاله إلى سيلتا فيجو بشكل نهائي.

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يذكر أن برشلونة يمر بفترة عشوائية على مستوى الخلافات الإدارية ووصولها إلى خلافات مع اللاعبين، ما يجعل صورة الميركاتو بالنسبة للكتلان عشوائية للغاية.