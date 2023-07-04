برشلونة يختار والسعودية تتفاوض! .. مُعوض بوسكيتس الجديد مطلوب في دوري روشن

النصر خطف بروزوفيتش، والهدف الجديد محل تهديد!

يبدو أنه صراع برشلونة ودوري روشن السعودي هذا الصيف في سوق الانتقالات، إذ دخل الطرفان عدة جولات انتهت واحدة لصالح البارسا كان بطلها إلكاي جوندوجان وأخرى لصالح النصر كان بطلها مارسيلو بروزوفيتش، ويبدو أن الأمر لن يتوقف هنا.

البارسا يبحث حاليًا عن معوض لنجمه الراحل سيرجيو بوسكيتس، وقد اختار نجم وسط إنتر لكن النصر نجح في خطفه بقوة المال، لتتجه عيون النادي الإسباني نحو لاعب الفريق السابق ونجم وسط جيرونا أوريول روميرو.

صاحب الـ31 عامًا خريج أكاديمية لاماسيا لكنه لم يلعب أبدًا مع الفريق الأول وقد انتهى به المطاف بعد عدة إعارات وانتقالات في جيرونا ليقدم أداءً مميزًا لفت إليه أنظار ناديه السابق وخاصة المدرب تشافي الذي يجده المعوض المتاح الأفضل لبوسكيتس.

ومع عدم تحرك البارسا رسميًا لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ10 ملايين يورو نتيجة خلاف حول الصفقة بين تشافي وديكو، اقتنصت أندية دوري روشن الفرصة وتحدثت بالفعل مع وكيل روميرو للحديث ان انتقال محتمل.

خبير الانتقالات القريب من البارسا، جيرارد روميرو، أفاد أن وكيل روميرو تلقى اتصالين من ناديين سعوديين، لكنه في نفس الوقت طمأن البارسا بالإشارة إلى أن رغبة اللاعب هي العودة لكتالونيا أو البقاء في جيرونا.