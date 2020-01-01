برشلونة يحصل على 2 مليون يورو من وولفرهامبتون بسبب سيميدو

انفراجة بسيطة لأزمة برشلونة المالية

بات من المفترض أن يحصل نادي برشلونة على مبلغ 2 مليون يورو من إدارة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي بسبب لاعبه السابق الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو.

وسيكون هذا المبلغ من ضمن الإضافات التي وضعت في الصفقة كمبالغ إضافية بسبب تحقيق متغير من المتغيرات المدرجة في العقد الذي نقله إلى الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، كان من المفترض أن يدفع نادي وولفرهامبتون مبلغ يقدر بـ 2 مليون يورو إلى نادي برشلونة، بشرط مشاركة الظهير البرتغالي في 10 مباريات مع النادي الإنجليزي.

المزيد من الفرق

وسيدفع نادي وولفرهامبتون الثمانية ملايين يورو المتبقيين إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي في حالة التأهل لمنافسات اليوروبا ليج في الموسم المقبل.

برشلونة باع سيميدو إلى وولفرهامبتون خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو تدفع كإضافات.

الـ 10 مليون يورو التي ستدفع كمغيرات جاءت من خلال 8 ملايين يورو في حال التأهل إلى الدوري الأوروبي و2 مليون يورو مقابل شرط بسيط وهو المشاركة في 10 مباريات خلال الموسم الأول.

كومان يُجهِز مفاجأة لليفانتي لتعويض غياب ديمبيلي وفاتي

يذكر أن برشلونة يعيش وضعًا ماليًا صعبًا في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا ومستجداته وكذلك تراكمات قرارات إدارة جوسيب ماريا بارتوميو الكارثية.