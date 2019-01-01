الانتقالات

برشلونة يحسم صفقة فيربو والكشف الطبي خلال ساعات

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نادي برشلونة الإسباني يحسم صفقة ضم اللاعب جونيور فيربو من نادي ريال بيتيس وساعات تفصل عن الإعلان الرسمي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة قد حسم صفقة ضم اللاعب الشاب جونيور فيربو ظهير أيسر فريق ريال بيتيس الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني قد اتفق مع نظيره بيتيس على كافة تفاصيل انضمام اللاعب له.

وذكرت الشبكة أن اللاعب سينضم لبرشلونة مقابل ١٨ مليون يورو مع سبع ملايين ستكون كقيمة إضافية ومرتبطة بشروط خاصة بأداء اللاعب.

وكانت الصفقة معطلة في الأيام الأخيرة بسبب عدم وصول عرض برشلونة للرقم الذي أمل ريال بيتيس في الحصول عليه من الفريق الكتالوني.

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وذكرت الشبكة أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة استعدادًا للانضمام للفريق بشكل رسمي خلال الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن أول مباريات برشلونة المقبلة ستكون أمام أرسنال غدًا الأحد في كأس خوان جامبر، وهو ما يصعب من إمكانية مشاركة اللاعب مع الفريق.

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