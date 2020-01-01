برشلونة يحسم اتفاق لاوتارو مارتينيز ويحدد بنود تعاقده

برشلونة يتوصل للاتفاق النهائي مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ويحدد بنود تعاقده.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد حسم اتفاقه مع لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر بالفعل، وتوصل معه لتفاهم بشأن انضمامه لهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي قد حدد بنود التعاقد بالفعل، بالتوافق مع اللاعب ووكيله في الساعات الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الاتفاق لن يعني أي شيء لو لم يتفق برشلونة مع إنتر ويتوصل لحل بشأن فكرة انضمام اللاعب للبلوجرانا.

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وسيحصل اللاعب على راتب تبلغ قيمته 12 مليون يورو في الموسم الواحد خلال عقده مع برشلونة، مع بعض الإضافات الغير معلن عنها.

وينص العقد على استمرار اللاعب في صفوف الفريق لمدة خمس سنوات، تبدأ من الموسم الجديد، ولم يتم الكشف عن قيمة الشرط الجزائي الذي تم الاتفاق عليه.

وينص القانون الإسباني على ضرورة وجود شرط جزائي يسمح لأي طرف بفسخ التعاقد مع الطرف الآخر نظير مبلغ مالي محدد مسبقًا.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد فقد لتوه مهاجمه الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي لصالح باريس سان جيرمان بشكل نهائي بعدما اشتراه الأخير.