برشلونة يحدد موعد الوصول والكشف الطبي لدي يونج

اللاعب الهولندي سيصل إلى برشلونة خلال الأسبوع الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حدد نادي برشلونة الإسباني، موعد موصول لمتوسط ميدانه الجديد الهولندي فرانكي دي يونج، بالإضافة إلى موعد الكشف الطبي.

وأعلن النادي الكتالوني رسمياً، في يناير الماضي حصوله على توقيع اللاعب الشاب، على أن ينضم في يوليو الحالي بعقد يمتد إلى خمس سنوات قادماً من أياكس الهولندي.

ونشر برشلونة اليوم، مواعيد تقديم اللاعب للجمهور، حيث سيكون يوم الخميس هناك جلسة تصوير داخل متجر الكامب نو.

وسيكون توقيع العقود يوم الجمعة، ويليه جلسة تصوير أخرى داخل ملعب الكامب نو، ومن بعدها الكشف الطبي والمؤتمر الصحفي الأول للاعب.

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وكلفت صفقة اللاعب صاحب الـ 21 عاماً، خزائن النادي الكتالوني 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون يورو متغيرات.

الجدير بالذكر أن دي يونج لعب الموسم الماضي بالدوري الهولندي 31 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، كما وصل مع فريقه إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا عندما خرج من البطولة على يد توتنهام الإنجليزي.