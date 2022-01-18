برشلونة يحدد بديل هالاند حال فشل قدومه

كشفت تقارير صحفية عن خطة برشلونة البديلة حال فشل التعاقد مع النجم النرويجي، إرلينج هالاند في الفترة المقبلة.

برشلونة يواصل منذ فترة العمل للبحث عن مهاجم من الطراز الرفيع بناء على رغبة من مدرب الفريق، تشافي هيرنانديز الذي يريد تدعيم هجوم النادي الكتالوني.

"البلوجرانا" يريد إرلينج هالاند وكما هو معروف، فإن عقد النرويجي مع دورتموند يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل نظير 75 مليون يورو فقط، لكن راتب اللاعب وعمولة وكيله ووالده ضخمة للغاية.

إدارة لابورتا ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها، فلا يزال النادي يعاني من وضع اقتصادي صعب ولا تزال فاتورة الأجور مرتفعة، والسبب الرئيسي في ذلك ارتفاع قيمة عقود بعض لاعبي الفريق.

وفكرة الحصول على هالاند في الوقت الحالي أصبحت تبعد يوم بعد يوم، وهو السبب الذي دفع النادي للبحث عن خيارات آخرى.

ما هي خطة برشلونة حال فشل التعاقد مع هالاند؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "سبورت" فإن برشلونة وضع عينه على ألكساندر إيساك لاعب ريال سوسيداد ونجم المنتخب السويدي، ليكون البديل في حالة لم يتم التعاقد مع هالاند.

وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز يفضله على هداف فيورنتينا فلاهوفيتش، ويرى أنه رقم 9 المناسب لخطة برشلونة، لما يمتلكه من إمكانيات مميزة وجودة مختلفة عن غيره من المهاجمين وأقرب لأسلوب لعب هالاند.

في الوقت ذاته برشلونة سيتخذ قراره النهائي بشأن الدخول في مفاوضات رسمية مع بوروسيا دورتموند لضم هالاند، ما بين مارس أو أبريل، قبل نهاية الموسم، لدراسة الوضع من الناحية المالية والتعاقدية، وكيفية تسجيل أي صفقة جديدة.





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