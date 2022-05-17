برشلونة يحدد القيمة النهائية لصفقة ليفاندوفسكي .. وتضحية اللاعب تقربه من "كامب نو"

يؤمن نادي برشلونة الإسباني أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو الرجل المناسب لقيادة مشروع "البلوجرانا" في الموسم المقبل.

ويرى النادي الكتالوني أنه بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2021، فإن الفريق يحتاج إلى مهاجم يضمن تسجيل الكثير من الأهداف، وهو ما ينطبق تمامًا على ليفاندوفسكي.

وعلى الرغم من إدراك برشلونة بأن عمر ليفاندوفسكي سيصبح 34 عامًا في أغسطس المقبل، إلا أن احترافية البولندي واهتمامه بنظامه الغذائي يجعل هناك اقتناعًا بقدرته على تقديم أداء مثالي خلال المواسم القليلة القادمة.

ماذا سيفعل برشلونة؟

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة ينتظر في الوقت الحالي أن يتراجع بايرن ميونخ عن موقفه، ويقبل التفاوض بشأن انتقال ليفاندوفسكي خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيد إدارة بايرن ميونخ أكثر من مرة أن ليفاندوفسكي لن يرحل عن الفريق في الصيف المقبل.

ويأمل برشلونة أن يكون رفض ليفاندوفسكي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023 كافيًا لإقناع بايرن ميونخ برحيله.

وسيحاول النادي الكتالوني، إذا ما جلس بايرن ميونخ على طاولة المفاوضات، التعاقد مع ليفاندوفسكي مقابل حوالي 30 مليون يورو.

ومع ذلك، إذا رفض بايرن ميونخ هذا العرض، فإن النادي الكتالوني مستعد لتقديم 35 مليون يورو كحد أقصى لضم الدولي البولندي.

ولا ينوي برشلونة أبدًا تجاوز هذا الحد، خاصة وأن وضعه الاقتصادي لا يسمح حاليًا بدفع أكثر من ذلك.

ما هو موقف ليفاندوفسكي؟

وكشف المصدر نفسه، أن ليفاندوفسكي وكدليل على رغبته القوية في ارتداء قميص برشلونة، مستعد لخفض راتبه بشكل كبير.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات أن ليفاندوفسكي مستعد للتضحية بما يصل إلى ستة ملايين يورو من أجل اللعب مع برشلونة، علمًا بأن راتبه في بايرن ميونخ يصل إلى 22 مليون يورو.

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