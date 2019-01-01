برشلونة يُحدد 3 أسماء لدعم يسار دفاعه

الظهير الأيسر يشغل تفكير إدارة البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى برشلونة لدعم خانة الظهير الأيسر في الصيف القادم، خاصة مع صعوبة المفاوضات مع جوردي ألبا لتجديد عقده وكذلك حاجة الفريق لبديل جيد له في حال بقائه.

وحدد النادي 3 أسماء لدعم يسار الدفاع، الأول والمُفضل هو فيرلاند ميندي لاعب ليون الشاب الذي يحظى بإعجاب إيريك أبيدال المدير الرياضي للبارسا، خاصة لقدراته الدفاعية الممتازة وتطوره هجوميًا في ناديه الفرنسي، بجانب أنه لم يتخط الـ23 من عُمره بعد.

ويرتبط أبيدال بعلاقات جيدة مع ليون وهو ما قد يُسهل مهمة الحصول على اللاعب الذي نال بالفعل ثقة ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا ومنحه مباراته الأولى مع الديوك هذا الموسم.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أن كشافة البارسا راقبوا ميندي بالفعل خلال الموسم الجاري خاصة في المباريات الأوروبية وقد قدموا تقاريرًا إيجابية للغاية عنه، مما يجعله الهدف الأول للنادي في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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الاسم الثاني الذي طرحته الصحيفة هو فيليبي لويس الذي قد يرتدي قميص البلوجرانا مجانًا بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد، والجيد أن صاحب الـ33 عامًا لن يُمانع لعب دور البديل لجوردي ألبا.

أما الاسم الثالث الذي تراقبه الإدارة في كامب نو فهو جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس صاحب الـ22 عامًا الذي لفت الأنظار بأدائه الممتاز مؤخرًا، ورغم العلاقة الجيدة بين الناديين إلا أن العقبة الواضحة قد تكون سعر اللاعب الكبير والمقدر بـ50 مليون يورو.

البارسا يأمل باستخدام لاعبه الشاب ميراندا ضمن الصفقة ليُقلل من المطالب المالية للنادي الأندلسي، خاصة أن الظهير الأيسر صاحب الـ19 عامًا يحظى بإعجاب ريال بيتيس.