"برشلونة يحتاج إلى الاستقلال عن ميسي"

مدافع برشلونة السابق يبرز الأثر السلبي لتواجد ليونيل ميسي

يقول المدافع السابق لبرشلونة ألبرت فيرير إن الفريق الكتالوني يعتمد على ميسي كثيرًا، مما أدى إلى إخفاقاته في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان برشلونة قد خسر لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد بعد عامين من السيطرة عليه.

وحول ذلك قال فيرير إن الفريق الكتالوني يعتمد بشكل كبير على تألق ليونيل ميسي فقط ويفتقر إلى العمق في التشكيل لتنافس حقًا على الألقاب.

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وأضاف لفور فور تو: "لقد لعب ميسي دورًا هامًا في جميع الإنجازات التي حققها برشلونة على المستوى المحلي والقاري كذلك خلال السنوات الماضية"

لكن فيرير يقول إن النجم الأرجنتيني لن يتمكن من القيام بذلك إلى الأبد، حتى إذا كان يعتقد أن ميسي، الذي كان مرتبطًا بإنتر في الأسابيع الأخيرة، سيبقى مع النادي لنهاية مسيرته.

وتابع: "لست قلقًا على ليو، هو يريد التنافس على كل شيء والفوز بدوري الأبطال، أعتقد أنه سيظل في برشلونة حتى ينهي مسيرته، هو يحب برشلونة"

وأردف: "هذا فيما يخص ميسي، أما بالنسبة للبقية فيجب أن يحصل باقي اللاعبين على أدوار أكبر وألا يكون الاعتماد كليًا على ليو"

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يذكر أن برشلونة ما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظره مواجهة أمام نابولي في إياب الدور ثمن النهائي.