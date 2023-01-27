برشلونة يحاول بيع تلفزيون النادي من أجل جافي!

الأزمة الاقتصادية مستمرة في النادي الكتالوني

يفكر نادي برشلونة الإسباني، في إمكانية بيع التلفزيون الرسمي للنادي، للتمكن من تسجيل عقد لاعبه الشاب جافي لضمان استمراره لفترة طويلة.

رابطة الدوري الإسباني وجهت صدمة قوية للنادي الكتالوني، بعدما أعلنت رفضها لتسجيل عقد جافي مع الفريق، ليكون مهددًا بخسارته بالمجان في صيف عام 2024.

وحسبما قال برنامج "Què T'hi Jugues" فإن برشلونة يفكر في بيع التلفزيون الرسمي للنادي "Barca TV" لحل الأزمة الخاصة بقواعد الحد الأقصى للرواتب.

ويأتي ذلك من أجل ضخ المزيد من الأموال بخزينة النادي، لأن الدخل العادي لن يكون كافيًا لامتلاك الهامش الذي يتيح التجديد والتعاقد مع لاعبين جدد.

ومن المقرر أن يدخل جوان لابورتا رئيس النادي في محادثات مع بعض المستثمرين، من أجل بيع المنصة التلفزيونية الخاصة ببرشلونة في صورة رافعة اقتصادية جديدة للرافعات التي تم تفعيلها الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة تشعر بحالة من الغضب تجاه موقف رابطة الدوري الإسباني، بسبب وضع اللوائح التي تصعب الأمور كثيرًا في ظل الأوضاع المالية الحساسة التي يمر بها العملاق الكتالوني.