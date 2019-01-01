برشلونة يجهز خطة جديدة لضم نيمار

هل ينضم نيمار لبرشلونة الصيف المقبل؟

اتفقت مصادر صحفية إسبانية وفرنسية على وجود حطة جديدة لدى إدارة برشلونة من أجل التعاقد مع نيمار خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نيمار قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة ولكن الأمور لم تتم بسبب طلبات باريس سان جيرمان المبالغ فيها.

ولكن بعد نصف موسم أول لنيمار بات مكروهًا فيه من قبل جماهير نادي العاصمة الفرنسية، باتت قصة الرحيل إلى برشلونة أكثر منطقية في الوقت الحالي.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية وفرانس فوتبول فإن برشلونة بدأ يخطط في الوقت الحالي لصفقة ضم نيمار بعد نهاية الموسم الحالي.

وسيحاول برشلونة استغلال الغضب الجماهيري على نيمار في باريس سان جيرمان من أجل إنهاء الصفقة بالمقابل المادي الذي يريده دون ضغوط إضافية.

وأكدت المصادر الصحفية أن الأمور تسير بشكل إيجابي بالنسبة لإدارة الفريق الكتالوني مما يعزز من احتمالية إتمام الصفقة في الصيف المقبل بالفعل.

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يذكر أن نيمار قد رحل عن برشلونة صيف العام 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.