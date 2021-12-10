برشلونة يجد حل مشاكله الهجومية في ريفر بليت

كشفت تقارير صحفية، أن مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني، دخل على رادار برشلونة، لحل المشاكل الهجومية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

وتريد إدارة برشلونة تدعيم الجانب الهجومي للفريق، بناء على طلب المدرب تشافي هيرنانديز، في ظل إصابة سيرخيو أجويرو أحدث صفقات الفريق، وعدم اقتناعه بمستوى لوك دي يونج مهاجم الفريق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت، دخل على رادار البلوجرانا، لتدعيم هجوم الفريق، خاصة في ظل المستوى الذي يقدمه مع الفريق الأرجنتيني في الفترة الأخيرة.

ألفاريز صاحب الـ 21 عامًا، هذا الموسم نجح في 21 هدفًا وصناعة 14 آخرين في 44 مباراة خاضهم مع فريقه في كافة المسابقات، ويعد من أفضل المواهب الهجومية في قارة أمريكا الجنوبية.

ووفقًا لتقرير موندو، فإن برشلونة أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد ألفاريز والبالغ 25 مليون يورو، للتعاقد معه في الفترة القادمة، خاصة أن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية ديسمبر 2022.

ويعد برشلونة ليس الفريق الوحيد الذي سيعمل على التعاقد مع ألفاريز، بل تعمل العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة للتعاقد مع الموهبة الأرجنتينية، على رأسها الغريم ريال مدريد، ومن إيطاليا الثنائي إنتر ويوفنتوس.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد وضع فيران توريس، لاعب مانشستر سيتي كحل هجومي بديل للتعاقد معه في يناير المقبل، في حال فشل التعاقد مع جوليان ألفاريز.