Hansi Flick Barcelona 2024Getty
بلال محمد

شرط جزائي قيمته نصف مليار.. برشلونة يجدد عقد نجمه الشاب رغم الإصابة

برشلونةالدوري الإسباني – لا ليجاهانسي فليك

برشلونة يحافظ على جوهرته...

أعلن نادي برشلونة، وبشكل رسمي مساء اليوم الإثنين، تجديد عقد لاعب الفريق الشاب مارك بيرنال، حتى صيف 2026، مع إمكانية التمديد لثلاثة مواسم أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بيرنال بمجرد وصوله إلى عامه الـ 18 في شهر مايو المقبل، سيتم تمديد العقد إلى ثلاثة مواسم إضافية حتى صيف 2029.

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وأفاد النادي الكتالوني، في بيانه إلى وجود شرط جزائي في عقد بيرنال الجديد، تصل قيمته إلى نصف مليار يورو، بالرغم من الإصابة القوية التي يعاني منها اللاعب في الوقت الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان بيرنال، قد حصل على ثقة مدربه هانز فليك، وبدأ الحصول على مكانة أساسية في تشكيلة الفريق الكتالوني، حتى تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، أمام رايو فاييكانو، ستجعله يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم.

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المباراة التالية

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، ويستعد الفريق الكتالوني، لمواجهة يونج بويز السويسري، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك.

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