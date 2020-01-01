برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي مع ديباي

الصفقة في مراحلها الأخيرة

توصل نادي برشلونة الإسباني، لاتفاق نهائي مع الهولندي ممفيس ديباي على الانضمام للفريق من صفوف ليون.

ديباي يعتبر من الأهداف الرئيسية للمدرب الجديد رونالد كومان، الذي سبق أن عمل معه خلال فترة تدريبه للمنتخب الهولندي.

الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو" كشف عبر حسابه بموقع "تويتر" أن برشلونة اتفق على الشروط الشخصية الخاصة بديباي.

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وأوضح أن المفاوضات مازالت مستمرة مع ليون، طمحاً في الحصول على الضوء الأخضر من النادي الفرنسي لضم اللاعب.

وحسبما أكدت العديد من التقارير الصحفية، فمن المقرر أن تصل قيمة انضمام ديباي للفريق الكتالوني إلى 25 مليون يورو.

وعلى جانب آخر كشف رومانو، عن تفاوض برشلونة مع وكلاء جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، دون التقدم بعرض رسمي حتى الآن.

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ويأتي ذلك بعدما قرر كومان تفضيل التعاقد مع مواطنه الهولندي، على فكرة ضم الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ.