برشلونة يتهم توخيل بتحريض ديمبيلي على عدم تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية عن وجود شكوك داخل برشلونة بسبب ممطالة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي لتجديد تعاقده مع الفريق.

ديمبيلي يمتلك عقد مع برشلونة ينتهي في الصيف القادم، وفي خلال ثلاثة أسابيع سيكون قادرًا على التفاوض بحرية مع أي ناد.

وحتى الآن لم تتوصل إدارة برشلونة مع ممثلي اللاعب الفرنسي إلى أي إتفاق بشأن تجديد العقد مرة أخرى مع النادي الكتالوني.

ما هي شكوك برشلونة؟



بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرى أن توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي هو من يقف خلف اللاعب في مسألة عدم التجديد مع برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي يعتمد على تواجده في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكونه مرشح قوي لإعادة الفوز باللقب مرة أخرى لإغراء اللاعب.

هل هناك فرق أخرى مهتمة باللاعب؟

بحسب "موندو" فإن العديد من الأندية الإنجليزية تريد ضم ديمبيلي إلى صفوفها مثل مانشستر يونايتد وتوتنام ونيوكاسل.

وحتى هذه اللحظة يبقى مشروع تشيلسي هو الأفضل إلى اللاعب الفرنسي وبسبب العلاقة السابقة التي جمعت بين توخيل وبين اللاعب في بوروسيا دوتموند الألماني.