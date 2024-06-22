برشلونة يتلقى عرضًا إيطاليًا لإنقاذ روكي من جحيم دكة البدلاء

طوق نجاة للمهاجم الشاب

دخل نادي فيورنتينا الإيطالي، في محادثات استكشافية مع نظيره الإسباني برشلونة، من أجل التعاقد مع مهاجمه فيتور روكي.

اللاعب البرازيلي الشاب انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، ولكنه فشل في إثبات نفسه، لتخرج بعض الأنباء حول إمكانية خروجه على سبيل الإعارة.

شبكة "سكاي" الإيطالية، قالت إن فيورنتينا يريد التعاقد مع اللاعب للموسم المقبل للعمل تحت قيادة المدرب رافاييل بالادينو لتدعيم هجوم الفريق.

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وأشارت إلى أن المحادثات الرسمية لم تبدأ بعد، ولكن من المتوقع أن يتخذ فيورنتينا المزيد من الخطوات الجدية خلال الأيام القليلة القادمة لاستعارة اللاعب.

ومن جانبه، قد يرحب برشلونة بهذه الخطوة، لأن بالادينو يعتبر من المدربين المعروفين بتطوير اللاعبين الشباب، مما يجعل النادي الكتالوني أكثر اطمئنانًا على مستقبل المهاجم البرازيلي، خاصة وأنه من غير المتوقع مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع المدرب هانز فليك الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن روكي البالغ من العمر 19 سنة، نجح في تسجيل هدفين في 16 مباراة لعبها مع برشلونة الموسم الماضي.