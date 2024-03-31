هل ينجح برشلونة في تجاوز عقبة باريس سان جيرمان؟

تلقى نادي برشلونة دفعة فنية جيدة، قبل مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه برشلونة نظيره باريس مساء الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، في الصدام الأوروبي المرتقب بين الفريقين.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن النجم الدنماركي أندرياس كريستنسن شارك في تدريبات فريقه برشلونة اليوم الأحد، وسيكون مُتاحًا للمشاركة في مباراة باريس.

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وأضافت الصحيفة أن كريستينسن غاب عن التواجد مع منتخب الدنمارك في التوقف الأخير، بسبب الإصابة التي تعرض لها في كعب القدم.

وشهدت مباراة برشلونة ضد لاس بالماس غياب كريستينسن أيضًا بسبب الإصابة، حيث شارك بدلًا منه النجم الألماني إلكاي جوندوجان في مركز المحور الشهير لسيرجيو بوسكيتس، بجوار سيرجي روبرتو.