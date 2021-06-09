نجاح جيد للنادي الكتالوني..

يواصل برشلونة عمله على حسم صفقات جديدة، وهذه المرة تكللت محاولاته بالنجاح على حساب ريال مدريد، في صفقة لفريق الشباب وليس الفريق الأول.

هذه الصفقة هي صفقة انتقال إستانيس بيدرولا من فريق فونداكيو رويس إلى برشلونة، والذي كان قريبًا للغاية من الوصول إلى ريال مدريد في الأيام الماضية.

تدخل برشلونة في اللحظات الأخيرة من الصفقة حسم الأمر لصالحهم رغم اقترابه من النادي الملكي ووجود مفاوضات من أندية أخرى، حيث كانت رغبة اللاعب واضحة بارتداء القميص الكتالوني.

ومن المقرر أن يلعب بيدرولا مع رديف برشلونة في الموسم المقبل، مع توقعات هائلة بأن يصل إلى الفريق الأول قريبًا قياسًا بقدراته الاستثنائية كجناح.

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من ضمن ما تسبب في وصول بيدرولا إلى برشلونة لا ريال مدريد بجانب رغبته، العلاقة المميزة التي تجمع البرسا بناديه رويس، والتي تمنحه أفضلية ضم لاعبيه على بقية الأندية حول العالم.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن بيدرولا هو أحد أبناء مقاطعة كتالونيا، لكنه لعب في إسبانيول، قبل أن يقدم النادي الكتالوني على بيعه ويذهب إلى رويس ويتألق كثيرًا.

الآن فضّل اللاعب العودة إلى الإقليم مرة أخرى حتى يكون قريبًا من أهله، ولكن من الباب الأكبر بارتداء قميص برشلونة.