مصير بيكيه مجهول .. برشلونة أنهى اتفاقه مع كوندي!

النادي الكتالوني يحسم الشروط الشخصية مع المدافع الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد حسم الاتفاق مع المدافع الفرنسي جول كوندي نجم دفاع إشبيلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاتفاق تم مع اللاعب على أن يوقع حتى عام 2026 لمدة أربع سنوات.

وتأمل إدارة النادي الكتالوني أن تحسم كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الأسبوع القادم.

وكان ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة قد قدم عرضًا جديدًا لإشبيلية يوم السبت قيمته المالية أقل من قيمة عرض تشيلسي، لكنه يتميز بكونه سيتم تقديمه دفعة واحدة للفريق الأندلسي.

وكان آخر عروض تشيلسي من أجل الحصول على خدمات قلب الدفاع هو 65 مليون يورو، وهو العرض الذي يتفوق ماديًا على عرض برشلونة.

وهو ما يترك مصير جيرارد بيكيه في خانة المجهول، بعد أن نجح الفريق في ضم أندرياس كريستنسن من قبل كوندي وفي وجود إريك جارسيا ورونالد أراوخو.

ماذا قال تشافي عن صفقة كوندي؟

المدير الفني للنادي الكتالوني أكد في تصريحات صحفية عقب الكلاسيكو أنه يريد دعم فريقه بكل شكل ممكن عندما تم سؤاله عن اللاعب.

وقال تشافي: "نحن نحاول أن نقوي الفريق في كل المراكز"، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن كوندي هو أحد رغبات المدرب في سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن تلك الصفقة حال تمت لن تكون الأولى التي يخطفها برشلونة من تشيلسي هذا الصيف عقب رافينيا لاعب ليدز السابق.