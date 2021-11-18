برشلونة يترقب موقف "كارثة" مانشستر يونايتد للتعاقد معه!

تترقب إدارة برشلونة موقف جيسي لينجارد في مانشستر يونايتد من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل إن سنحت الفرصة، مجانًا، على الرغم من علامات التعجب الكثيرة التي يُمكن أن تُطرح على هذه الصفقة المحتملة.

وينتهي عقد لينجارد مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، وأغلب الظن أنه لن يقوم بتجديد عقده مع الشياطين الحمر في ظل عدم اعتماد المدرب أولي جونار سولشاير عليه أساسيًا، مما يُهدد فرص تواجده في مونديال قطر مع منتخب إنجلترا.

وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به برشلونة، فإن النادي يبحث في السوق الصيفية المقبلة عن اللاعبين المتاحين مجانًا، فلا توجد أي فرصة لشراء لاعبين جُدد، وهُنا وقع لينجارد تحت منظار إدارة البلوجرانا.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن برشلونة يتابع موقف لينجارد، وفي حالة أن تأكدت من أنه لن يجدد لمانشستر يونايتد، فستبدأ التفاوض معه من أجل ارتداء قميص الكتلان في الموسم المقبل.

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لكن منافسة شرسة تنتظر برشلونة، إذ أن لينجارد يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الأخرى مثل ميلان ووست هام ونيوكاسل وتوتنهام، مع صعوبة إقناع لاعب إنجليزي بترك البريميرليج في الظروف الطبيعية.

مع ذلك، فإن إدارة برشلونة تنظر إلى لينجارد بعين الاعتبار بسبب تجربته المثيرة مع وست هام، عندما صال وجال رفقة الهامرز على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، وهو ما تسبب في زيادة سعره ورفض مانشستر بيعه أملًا في الاستفادة منه.

لينجارد يمكن أن يدعم منتصف الملعب الكتالوني بصورة جيدة، وإن كان ضمه بعد المستوى الذي يظهر به في مانشستر يونايتد يبدو غريبًا بعض الشيء، باعتبار أن الأجواء في البرسا لن تكون مختلفة عن أولد ترافورد، ومن الواضح أن اللاعب لا يؤدي جيدًا تحت الضغوطات.

على أي حال، رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم خاض لينجارد البالغ من العمر 28 عامًا 154 دقيقة فقط مقسمة على 8 مباريات بمختلف الأصعدة، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

أما تجربته في نصف الموسم الماضي مع وست هام فشهدت مشاركته في 16 مباراة وتسجيله 9 أهداف خلالهم مع صناعة 5 آخرين لكتيبة المدرب ديفيد مويس.