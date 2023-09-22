برشلونة يترقب.. استمرار مسلسل "سانشو - تين هاج"

اللاعب الإنجليزي يثير المشاكل في المانيو

يتواصل مسلسل الخلافات بين إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه جادون سانشو، في ظل المشكلات التي طرأت مؤخرًا بين الطرفين.

وكان سانشو قد ذكر أن لديه مشاكل مع تين هاج، المدرب الذي قال اللاعب إنه السبب في عدم ظهوره بشكل كبير مع الفريق هذا الموسم.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي: "جادون سانشو خارج قائمتنا لمباراة بيرنلي الغد".

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وأضاف: "مدة الغياب تعتمد عليه، أو الراحة، نحن نستعد لبيرنلي وهذا هو الشيء الوحيد الذي يشغل تركيزنا".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اقتراب رحيل سانشو عن يونايتد ولو على سبيل الإعارة في الشتاء، وذكرت نادي برشلونة كوجهة