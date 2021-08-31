برشلونة يتخلى عن جريزمان ويعيره إلى أتلتيكو مدريد

صفقة مدوية في الميركاتو

توصل نادي أتليتكو مدريد الإسباني، لاتفاق مع نظيره برشلونة، حول عودة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

جريزمان رحل عن أتلتيكو خلال صيف عام 2019، وانتقل إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو في صفقة لم تكلل بالنجاح.

اللاعب تراجع بشكل كبير في كامب نو، وفشل في تكرار تألقه على مدار السنوات التي قضاها في أتلتيكو.

ولذلك قرر النادي التخلي عنه ووافق على انتقال اللاعب لأتلتيكو على سبيل الإعارة هذا الصيف وفقًا للعديد من التقارير الإسبانية.

ويمتلك النادي الإسباني أحقية شراء اللاعب بعد نهاية فترة إعارته في حالة دفع مبلغ 40 مليون يورو.

ويأتي تخلي برشلونة عن صاحب الـ30 سنة ضمن أهم المفاجآت غير المتوقعة خلال الميركاتو الحالي، حيث حاول النادي الكتالوني إدخال جواو فيليكس في صفقة تبادلية ولكنه فشل.

الجانب الإيجابي الأهم من رحيل جريزمان، هو توفير راتبه الضخم مع برشلونة، والذي سيساهم بشكل كبير في حسم الأزمة المالية بالنادي.

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يذكر أن الفرنسي لعب 102 مباراة مع برشلونة في كل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 35 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.