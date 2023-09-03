برشلونة يتخطى أوساسونا بهدفين ويلاحق ريال مدريد على القمة

برشلونة يستمر في حصد النقاط...

حقق برشلونة، فوزًا هامًا على حساب أوساسونا، بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

الشوط الأول بدأ بشكل هادئ، دون خطورة من الفريقين حتى الدقيقة 32 عندما كان التهديد الأول من أوساسونا، بتسديدة قوية من أيمار ولكن تير شتيجن تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أرسل جوندوجان ركلة ركنية من الجانب الأيمن، قابلها كوندي برأسية.

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بينما لم يشهد الشوط الثاني أي فرص خطرة، حتى الدقيقة 77 تمكن أفيلا من تسجيل هدف التعادل لفريق أوساسونا، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في القائم وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81 تدخل مدافع أوساسونا، أليخاندرو كاتينا، على ليفاندوفسكي، داخل منطقة الجزاء، وبعد العودة لتقنية الفيديو، الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني.

في الدقيقة 86 تقدم المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، لتنفيذ ركلة الجزاء، وسددها بقوة في الشباك ليواصل برشلونة حصد النقاط وملاحقة ريال مدريد على القمة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة السادسة في المركز العاشر.