برشلونة يتحايل على "اللعب النظيف" وتيباس بيده القرار!

مفاوضات مع رئيس الدوري الإسباني لتسهيل الأمور

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة فريق برشلونة الإسباني في التخلص من بعض الأسماء الكبيرة مع بداية الموسم المقبل، ولكن الأمر يتوقف على طريقة الخروج.

حيث أوضح تقرير "موندو ديبورتيفو" أن إدارة النادي الكتالوني لم تدخل في مفاوضات رسمية مع جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، لأن محاولة فسخ التعاقد ستضر البلوجرانا.

وأضاف التقرير أنه إذا حاول برشلونة فسخ التعاقد مع تلك الأسماء بنهاية الموسم فسوف يتم وضع القيمة المالية المدفوعة في نطاق قانون "اللعب المالي النظيف" وبالتالي سوف يضر سوق الانتقالات القادم للبلوجرانا.

ولحل هذه المشكلة، أكد التقرير أن رئيس برشلونة جوان لابورتا ينوي التحدث مع رؤساء أندية أخرى في إسبانيا، لمحاولة إقناع رئيس الليجا خافيير تيباس، بتسوية العقود خارج إطار قانون اللعب المالي النظيف، وبالتالي لا يحدث ضرر في سوق الانتقالات أو مع فاتورة الأجور.

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حيث يعلم برشلونة بعض الأندية التي تريد نفس المطلب، وبالتالي يحاول الضغط على رئيس الدوري الإسباني من خلال تجميع هذا المطالب ووضعها أمام تيباس لمناقشتها، لكن الأمور لا تسير لصالح البلوجرانا مع خافيير، خاصةً مع دعم لابورتا المستمر لمشروع "السوبر ليج"، الذي يعارضه مدير الليجا.