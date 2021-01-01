برشلونة يتجسس على هداف سوسييداد الشاب!

نادي برشلونة معجب بهداف ريال سوسييداد الشاب جون كاريكابورو!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إعجاب نادي برشلونة باللاعب الشاب جون كاريكابورو، مهاجم فريق ريال سوسييداد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة أثارت إعجاب العديد من الأندية.

وأوضحت الصحيفة أن كشاف نادي برشلونة جون أندوني الذي تم تعيينه في العام الماضي تابع اللاعب عن كثب وشاهد تطوره بشكل مقرب.

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وذكرت الصحيفة أن أندوني قد شاهد آخر مباراة للنجم الشاب الأسبوع الماضي وتابعه وهو يمنح فريقه الفوز بعد التسجيل من ركلة ركنية.

ويملك اللاعب عقدًا في الوقت الحالي مع ريال سوسييداد ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل، 2022-2023 مما يصعب من عملية شرائه بشكل مباشر.

ويحاول نادي ريال سوسييداد أن يمد العقد الحالي للنجم الشاب حتى صيف 2026 ليحميه من هجمات كبار إسبانيا أوروبا.

في الوقت نفسه يملك اللاعب شرطًا جزائًا في عقده بقيمة 30 مليون يورو، يسعى ريال سوسييداد لزيداتها لـ 60 مليون في العقد الجديد.

جدير بالذكر أن اللاعب لم يظهر مع الفريق الأول لريال سوسييداد حتى الآن لكنه خاض أربعة لقاءات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.