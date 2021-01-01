برشلونة يتجاهل رغبة كومان ويستهدف ضم سيلفا

المهاجم البرتغالي يعيش حالة من التألق هذا الموسم

قرر نادي برشلونة الإسباني، وضع المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا ضمن خططه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم تفضيل المدرب رونالد كومان ضم ممفيس ديباي لاعب ليون.

برشلونة حاول التعاقد مع مهاجم الصيف الماضي بدلًا من لويس سواريز الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد، ولكن جميع المحاولات انتهت بالفشل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن هذا المركز يعتبر من أهم أولويات كومان استعدادًا للموسم المقبل.

ومن جانبها أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى رغبة النادي الكتالوني في ضم سيلفا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويأتي ذلك بسبب التألق المبهر الذي يعيشه اللاعب منذ انتقاله لفرانكفورت، بعد فترات من التخبط مع إشبيلية وميلان.

وأوضحت الصحيفة برشلونة مستعد للتفاوض مع وكيل أعماله جورج مينديش، في صفقة قد تصل قيمتها 40 مليون يورو.

اقرأ أيضًا .. مفاجأة .. برشلونة يمكنه ضم هالاند رغم الأزمة المالية

برشلونة سيحاول تخفيض هذا المبلغ، نظرًا للأزمة المالية الحالية للنادي، وفي حالة فشله قد يعود مرة أخرى لضم ديباي في صفقة انتقال حر الذي يعتبر الخيار المفضل لكومان.

يذكر أن سيلفا البالغ من العمر 25 سنة، نجح في تسجيل 22 هدفًا وصناعة 7 في 26 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم.