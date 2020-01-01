برشلونة يبرّئ نفسه ورئيسه من تهمة التشهير

برشلونة لم يتعاقد مع شركة خاصة للتشهير بأحد

أعلن نادي برشلونة رسميًا براءته هو ورئيسه جوسيب ماريا بارتوميو من القيام بحملة تشويه ضد أشخاص رياضية لها علاقة بالنادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد اتهم خلال الأشهر الأخيرة بالتعاقد مع شركة خاصة من أجل تشويه صورة بعض الشخصيات الرياضية التي تتعلق بالنادي.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا يفيد فيه أن شركة بي دابليو سي والتي هي الشركة المكلفة التحقيقات ومراجعة القضية قد أثبتت عدم صحة الادعاءات المنتشرة.

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وأكدت التحقيقات أن استنتاجات تقرير شركة بي دابليو سي والخاص بمراجعة القضية قد أشار إلى أن النادي قد قام بالتعاقد مع خدمات مختلفة تتعلق بمراقبة وتحليل الشبكات.

وفي السياق ذاته، فإنه لم يتم تكليف أي من الشركات الخاصة بإطلاق حملة تشهيرية ضد أي شخص أو مؤسسة، ولم يكن هناك سلوك فاسد على الإطلاق.

وكانت بعض المصادر الإعلامية قد ادعت في إبريل الماضي أن رئيس النادي بارتوميو اتفق مع شركة بشكل شخصي لتشويه سمعة بعض نجوم الفريق وكذلك بعض أساطير النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأشكالها ، والسبب أن يتم تلميع صورته بعد المشاكل العديدة التي تسبب فيها واتهم بها خلال فترة تواجده في رئاسة النادي.

وفي نفس الوقت، كان قائد الفريق ليونيل ميسي قد طالب بشكل علني من النادي تفسير هذا الأمر، وكذلك عبر بعض الأعضاء في مجلس إدارة النادي قد قرروا الاستقالة بعد عن خيبة أملهم بسبب هذا الموضوع.

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يذكر أن الأمور متوترة بشكل كبير داخل برشلونة بسبب ما حدث مؤخرًا بين بارتوميو واللاعبين وبعض أفراد الإدارة نتيجة لاستمرار الفشل في الأشهر الأخيرة.