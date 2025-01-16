"عام ونصف لا يكفي!".. برشلونة يبدأ خطته لتجديد عقد هانزي فليك

لا يريد النادي الكتالوني التفريط في خدمات المدرب الألماني

من بين كل نجوم برشلونة المتوهجين هذا الموسم، لا شك أن النجم الأول هو الألماني هانزي فليك الذي تمكن من قلب الفريق في غضون بضعة أشهر فقط، وأعاد التنافسية للاعبي الفريق والحماس للجماهير.

خلال آخر مرة تناول فيها فليك مسألة تجديد عقده مع برشلونة، قال إنه يتبقى له عام ونصف في عقده "وهي مدة طويلة للمدرب" على حد تعبيره، لا يريد فليك ولا برشلونة الحديث عن الاستمرارية خلال مجريات الموسم.

إلا أن صحيفة "سبورت" تشير إلى أن برشلونة يريد تمديد عقده بشكل سريع، على أمل أن يحدث ذلك في يونيو المقبل، حين يتبقى عام واحد فقط على عقد فليك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رغبة برشلونة الملحة هي ألا يدخل الموسم الرياضي المقبل، وعقد فليك يتبقى فيه عام واحد فقط، كي لا يرتفع مستوى التوتر في منتصف الموسم، والإجماع واضح لدى الكل على ضرورة بقائه لإكمال العمل الذي بدأه.

"أفضل صفقة أبرمها لابورتا" كما يحلو لقطاع واسع من جمهور برشلونة أن يقول، من المؤكد أنه سيطلب تحسين راتبه، في ظل قبوله بمستوى منخفض للغاية للوصول إلى برشلونة، لكن العلاقة الجيدة بين النادي الكتالوني ووكيل فليك، بيني زاهافي، من المتوقع أن تحسم الأمور بشكل سريع ما لم يكن للألماني رأي آخر في مستقبله.