ميسي يتفق مع برشلونة على أسس عقده الجديد

نادي برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقد ميسي، والأسس الأولية للعقد تم الاتفاق عليها.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن بدء إدارة برشلونة بشكل رسمي عملية التفاوض مع ليونيل ميسي من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت، والتي أكدت أن عدة اجتماعات قد جمعت خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله مع جوان لابورتا رئيس النادي.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماعات الأولية قد نتج عنها عدة اتفاقات بالفعل حول أسس المفاوضات والعقد الجديد للنجم الأرجنتيني في صفوف برشلونة.

وقدم لابورتا عرضًا لوالد ميسي فتح باب المفاوضات بشكل أفضل، حيث أبدى خورخي ميسي واللاعب نفسه الموافقة على العرض بشكل أولي.

ويتمحور عرض لابورتا حول ربط ميسي بعقد لمدى الحياة مع برشلونة، يبقي عليه في الفريق حتى بعد أن يعتزل كرة القدم.

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وأكدت الصحيفة أن العديد من التفاصيل لم يتم مناقشتها بعد، ولا يزال الوقت مبكرًا للغاية للحديث عن موعد التجديد، في ظل بقاء العديد من القضايا المعلقة.

ويعد القلق الأساسي لميسي حول تجديد العقد هو المشروع الرياضي الذي شهد تراجعًا واضحًا في السنوات الماضية تحت قيادة جوسيب بارتوميو.

جدير بالذكر أن بارتوميو كان قد أكد في عدة مناسبات إنه يملك القدرة على إقناع ميسي بالاستمرار، بالرغم من التقارير التي تؤكد رغبة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ضمه.