برشلونة يبدأ في التفكير لتجديد عقد ثنائي الفريق

إدارة الفريق الكتالوني ستضع عقد الثنائي الخطة المالية القادمة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة بدأ يفكر في تجديد عقد ثنائي الفريق تير شتيجين ونيلسون سيميدو.

ووفقاً لصحيفة موندو، فإن الثنائي الذي ينتهي عقدهما في 2022 وافقا على تمديد العقد وتحسينه.

وسيدخل تجديد عقدي الحارس الألماني والمدافع البرتغالي، الخطة المالية التالية للنادي، إذ أن الأولوية في الفترة الحالية هي تجديد عقد الأسطورة ميسي.

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وفي عام 2021، سينتهي عقد أربعة لاعبين في الفريق وهم راكيتيتش وفيدال، وميسي وسواريز وقد يرحل فيدال وراكيتيش، خلال الصيف القادم، بعد اهتمام العديد من الأندية.

وتخطط إدارة الفريق الكتالوني، إلى تمديد عقد ميسي على الأقل لمدة موسم واحد، بعد نهاية الانتخابات الرئاسية للنادي في 2022.