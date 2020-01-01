برشلونة يؤمن نجمه الشاب بشرط جزائي قياسي

نبأ سعيد..

تخشى إدارة برشلونة على مدافعها رونالد آراخو من اهتمام الأندية الكبيرة، لذلك فقد قررت زيادة الشرط الجزائي الموجود في عقده لضمان استمراره طويلًا في كامب نو.

آراخو وصل إلى الفريق الأول في نهايات الموسم الماضي، قبل أن ينجح هذا الموسم في كسب ثقة المدرب رونالد كومان، الذي آثر الاعتماد عليه بدلًا من التعاقد مع مدافع جديد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، فإن الشرط الجزائي لصاحب الـ21 عامًا ارتفع ليصبح 200 مليون يورو بعد أن كان 100 مليون فقط.

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آراخو انضم إلى برشلونة في صيف 2018 من بوسطن ريفر الأوروجوياني، ونص عقده الممتد لخمسة أعوام على زيادة الشرط الجزائي حال لعبه للفريق الأول.

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بالفعل، بات آراخو الآن في الفريق الأول بصورة كاملة لا فريق الرديف كما كان الحال في أول موسمين له في كتالونيا، لذلك فقامت إدارة البرسا بتسجيله بصورة رسمية في الليجا بالقائمة وفعّلت بند زيادة الشرط الجزائي.

وبناء على قرار ترقية آراخو إلى الفريق الأول، سيتعين على إدارة برشلونة دفع المتغييرات إلى ناديه السابق، بوسطن ريفر، بعد أن دفعت 1.7 مليون يورو فقط في أغسطس 2018.

هذه المتغييرات من شأنها أن تجعل إجمالي الصفقة 5.2 مليون يورو، بدأت من تواجد آراخو على دكة البدلاء مع إرنستو فالفيردي الموسم الماضي، وستتواصل بقيده في الفريق الأول هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن آراخو خاض مباراتين من الثلاث التي لعبها البرسا في الليجا، كما نجح في أن يرتدي القميص رقم 4، الذي وللمصادفة كان رقم مدربه كومان عندما كان لاعبًا في البلوجرانا.