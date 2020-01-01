برشلونة وليفربول يتصارعان على موهبة فالنسيا الفذة

وأسطورة النادي يحلم باستمراره..

أعرب جيزكا مانديتا، أسطورة فالنسيا، عن آماله في استمرار فيران توريس داخل صفوف الخفافيش لمدة أبعد من الصيف المقبل في ظل ما يلقاه من اهتمام من عدد من كبار أندية القارة العجوز.

صاحب الـ20 عامًا تألق وصال وجال رفقة فالنسيا هذا الموسم بعد تصعيده من أكاديمية الميستايا في الموسم الماضي، ليصبح هدفًا بحسب آخر التقارير لبرشلونة وكذلك ليفربول.

مانديتا بدوره يتمنى استمراره، حيث قال في تصريحات صحفية "أنا متأكد من أنه سيتحصل على عروض كثيرة بنهاية الموسم، من أجل فالنسيا أتمنى أن يستمر معنا.".

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كما أضاف "دائمًا ما كان فالنسيا منتجًا لمواهب رائعة مثل كارلوس سولير وجايا والعديد من الآخرين في هذا الجيل، وأنا مؤمن بأننا سنستمر في ذلك، دعونا نأمل ببقاء اللاعبين هُنا لأطول مدة ممكنة.".

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ويمتلك توريس عقدًا في فالنسيا يمتد حتى صيف 2021 فقط، مما يعني أن في حال عدم إقناعه بتجديد عقده سيتم بيعه هذا الصيف من أجل جني بعض الأرباح الاقتصادية من خلفه.

مصادر جول كشفت أن فالنسيا يحاول تجديد عقد توريس، غير أن اللاعب يود المغادرة وبداية تجربة جديدة خارج الأراضي الإسبانية وسط ترقب من كبار أوروبا.

بجانب ليفربول وبرشلونة، فإن بوروسيا دورتموند أيضًا يهتم بالحصول على خدمات اللاعب الإسباني، كما أن يوفنتوس يضع توريس ضمن خياراته لدعم الفريق في الصيف.

يذكر أن توريس قد خاض 88 مباراة بقميص فالنسيا سجل خلالها 9 أهداف، 6 منهم كانوا هذا الموسم مع صناعته لسبعة آخرين بمختلف البطولات.