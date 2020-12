برشلونة وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 0 × 1 فالنسيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

40' برشلونة يطالب بركلة جزاء لعرقلة باوليستا لبرايثوايت، حكم المباراة رفض احتسابها وتقنية الفيديو أكدت القرار.

32' الظهور الأول لبرشلونة الخطير، بيدري يقود مرتدة ويمرر الكرة إلى جريزمان داخل منطقة الجزاء ليسددها بقدمه اليمنى لكنها أتت ضعيفة وأمسك بها خاومي بسهولة.

29' جوووووووووووووووووووووووووول! دياخابي يضع الهدف الأول لفالنسيا، ركنية كان موجود فيها وحيدًا بدون أي رقابة ليحولها برأسه إلى الشباك

28' فرصة جديدة لفالنسيا، تسديدة أكثر من رائعة من سولير من خارج منطقة الجزاء ولكن شتيجن يطير ويتصدى لها ببراعة منقطعة النظير.

25' أخيرًا فرصة خطيرة! فالنسيا كاد أن يحرز الهدف الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لجوميز لولا تدخل آراوخو في اللحظة الأخيرة!

20' عشرون دقيقة مملة بدون أي خطورة من الطرفين على المرمى، لا يصدق مستوى المباراة حتى الآن.

10' استحواذ فالنسيا بدأ يزيد عن الكرة مع بعض المحاولات الواهية غير الخطيرة، برشلونة تراجع بصورة غريبة.

5' برشلونة يستحوذ على الكرة ولكن حتى الآن بدون خطورة، فالنسيا يحاول الاعتماد على سرعات جيديش في المرتدات فقط.

الآن تنطلق المباراة!

التشكيل | 4-1-4-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد آراوخو - أوسكار مينجويزا - سيرجينو ديست

سيرجيو بوسكيتس

مارتن برايثوايت - بيدري - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

