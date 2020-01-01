برشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والمقامة على ملعب كامب نو

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برشلونة 1 × 1 ريال بيتيس

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47' تيو أرسل عرضية أرضية من اليسار وصلت لسانابريا الذي أرسل تسديدة قوية مرت لشباك شتيجن.

47' التعاااااااااااااادل لبرشلونة عن طريق سانابريا...

39' خطييييييييرة لريال بيتيس بعرضية أرضية من اليسار عن طريق مورينو يقابلها تيو بتسديدة تمر إلى خارج الملعب بمحازاة العارضة

33' جريزمان نفذ ركلة الجزاء على يمين برافو الذي طار للكرة وأبعدها ببراعة.

33' يا ربااااااااااااااااااااه .. برافو يتألق ويحرم برشلونة من الثاني..

31' ركلة جزااااااااااااااااء لبرشلونة بعد تدخل من ماندي على فاتي، والجزائري يتحصل على بطاقة صفراء..

30' تمريرات بين عناصر برشلونة في الوسط، وتراجع لريال بيتيس

22' ديمبيلي استلم كرة من جريزمان في يمين منطقة الجزاء ثم ضم وأرسل تسديدة يسارية سكنت شباك برافو.

22' جووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق ديمبيلي..

21' عرضية أرضية من تيو تصل لسانابريا الذي يروض الكرة في منطقة الجزاء ثم يشتتها بيكيه، فتعود لتيو الذي يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة ليد شتيجن.

كومان اختار أن يبدأ ميسي من مقاعد البدلاء اليوم، في تصرف غريب بالنسبة جميع عشاق كرة القدم.

Lionel Messi watches on from the bench 👋 pic.twitter.com/8tm59Hmmze — Goal (@goal) November 7, 2020

12' جريزماااااااااااااان يواصل الخطيرة ويرسل تسديدة أرضية من يسار منطقة الجزاء تمر إلى ضربة مرمى من على يسار برافو.

8' خطييييييييييييييييرة لريال بيتيس بعرضية من الركنية عن طريق مورينو، حولها كارفاليو للمرمى برأسه، لكن تير شتيجن في الموعد.

8' تيو توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية أبعدها الدفاع للركنية.

5' تصوييييييييبة من جريزمان من يمين منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن للحارس.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ريال بيتيس:

يبدأ المدرب بيليجريني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو

أليكس مورينو - مارك بارترا - عيسى ماندي - إيمرسون

سيرخيو كاناليس - جويدو رودريجيز - ويليام كارفاليو

كريستيان تيو - أنطونيو سانابريا - خواكين

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوري ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس المقامة على الكامب نو، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21.