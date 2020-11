برشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 1 × 1 ريال بيتيس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

47' تيو أرسل عرضية أرضية من اليسار وصلت لسانابريا الذي أرسل تسديدة قوية مرت لشباك شتيجن.

47' التعاااااااااااااادل لبرشلونة عن طريق سانابريا...

39' خطييييييييرة لريال بيتيس بعرضية أرضية من اليسار عن طريق مورينو يقابلها تيو بتسديدة تمر إلى خارج الملعب بمحازاة العارضة

33' جريزمان نفذ ركلة الجزاء على يمين برافو الذي طار للكرة وأبعدها ببراعة.

33' يا ربااااااااااااااااااااه .. برافو يتألق ويحرم برشلونة من الثاني..

31' ركلة جزااااااااااااااااء لبرشلونة بعد تدخل من ماندي على فاتي، والجزائري يتحصل على بطاقة صفراء..

30' تمريرات بين عناصر برشلونة في الوسط، وتراجع لريال بيتيس

22' ديمبيلي استلم كرة من جريزمان في يمين منطقة الجزاء ثم ضم وأرسل تسديدة يسارية سكنت شباك برافو.

22' جووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق ديمبيلي..

21' عرضية أرضية من تيو تصل لسانابريا الذي يروض الكرة في منطقة الجزاء ثم يشتتها بيكيه، فتعود لتيو الذي يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة ليد شتيجن.

كومان اختار أن يبدأ ميسي من مقاعد البدلاء اليوم، في تصرف غريب بالنسبة جميع عشاق كرة القدم.

Lionel Messi watches on from the bench 👋 pic.twitter.com/8tm59Hmmze