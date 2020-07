برشلونة وديبورتيفو ألافيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ألافيس ضد برشلونة في الجولة 38 من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي تلعب على استاد مينديزوروزا

ألافيس 0 × 5 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

81' ميسي ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها عبد الله محمود.

80' خطأ لبرشلونة من أمام يسار منطقة الجزاء بعد تدخل من فييسا على برايثوايت.

78' برايثوايت يدخل بدلاً من فاتي.

78' الحكم يشير للاعبين بالعودة واستئناف اللقاء.

76' قت مستقطع للراحة وشرب المياه.

75' ألبا أرسل عرضية من اليسار وصلت لميسي الذي أرسل تسديدة يسارية عبرت للشباك من على يسار روبيرتو.

75' الخاااااااااااااااااااااااامس لبرشلونة عن طريق ميسي.

74' تمريرات بين عناصر برشلونة في الخلف في بداية للهجوم.

70' الشوط الثاني هاديء جدًا حتى الآن، والمباراة تأخذ الطابع الودي.

67' أمامية لألافيس تضع مينديس في مواجهة نيتو، لكن تسلل على ألافيس.

65' عبد الله محمود يدخل بدلاً من كاماراسا.

65' ريوخا يرسل عرضية من اليسار تعبر بعيدة إلى ضربة مرمى.

63' تمريرات بين عناصر ألافيس وضغط من برشلونة على حامل الكرة.

59' فييسا يدخل بدلاً من مانو جارسيا.

59' دي يونج يدخل بدلاً من بوسكيتس.

57' بوتش مرر كرة لسيميدو في يمين منطقة الجزاء، فأرسل البرتغالي تسديدة قوية سكنت شباك روبيرتو من على يمينه.

57' الراااااااااااابع لبرشلونة عن طريق سيميدو.

56' هدوء في نسق المباراة في هيه الأثناء، والكرة في حيازة الكتلان.

53' فاتي يرسل كرة ساقطة لميسي المواجه لبيريرا، فيمرر الأرجنتيني كرة خاطئة تخرج إلى خارج الملعب، والحكم يشير إلى تسلل عليه.

51' سيميدو يدخل في هذه الأثناء بدلاً من لونجليه.

48' لونجليه يتعرض لإصابة فيوقف الحكم اللعب لعلاجه، ثم يخرج الفرنسي من الملعب ويبدو أنه لن يكمل المباراة.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني..

3 تبديلات لألافيس مع بداية الشوط الثاني بدخول بونس وريوخا وتاتشي بدلاً من بيريز وبوركي ولاجوارديا.

47' نهاية الشوط الأول...

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' ميسي أرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء لألبا الذي قابل لكرة بعرضية حولها سواريز برأسه لمرمى روبيرتو.

44' الثاااااااااااااااااالث لبرشلونة عن طريق سواريز.

43' بيريز يمرر كرة راااااااااااائعة لبوركي في يسار منطقة الجزاء، فيرسل عرضية أرضية يبعدها لونجليه.

41' ميسي يرسل عرضية من اليمين لفيدال الوحيد تمامًا في عمق المنطقة، فيقفز ويرسل رأسية يبعدها روبيرتو من على يمينه.

38' ألافيس يظهر أخيرًا بتسديدة من خوسيلو تصطدم بلونجليه وتخرج لركينة من على يسار نيتو.

37' سواريز يرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء ليمينها يحاول ميسي ترويضها لكنه يتعثر ويسقط ويفتكها الدفاع، ثم يشير الحكم إلى لمسة يد على الأرجنتيني.

37' حتى الآن لا وجود لألافيس وكأنها مباراة ودية.

34' روبيرتو أرسل عرضية من اليمين وصلت لبوتش في يسار المنطقة، فمرر الكرة لميسي الذي عبر الدفاع وانفرد بروبيرتو وأرسل تسديدة عبرت للشباك من على يساره.

34' الثااااااااااااااااني لبرشلونة عن طريق ميسي

33' الحكم يشير للعودة واستئناف اللقاء.

30' الحكم يوقف اللعب للراحة وشرب المياه.

29' ميسي يحاول الحفاظ على الكرة في منطقة الجزاء، لكن الدفاع يشتتها.

27' بوتش أرسل تمريرة رائعة وضعت سواريز في مواجهة روبيرتو، فأرسل تسديدة أبعدها الحارس من على يمينه.

27' يا ربااااااااااه، سواريز يمارس هوايته في إضاعة الأهداف السهلة.

24' ميسي تقدم بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية انطلق لها فاتي وأرسل تسديدة بيمناه سكنت الشباك من على يسار روبيرتو.

24' جوووووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق فاتي...

21' ميسي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تعبر عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

20' خطأ لبرشلونة من أمام قوس منطقة الجزاء على اليمين، بعد تدخل من ماجالان على ميسي.

19' عرضية أرضية من اليسار عن طريق ألبا، يبعدها كاماراسا.

17' سواريز يهرب بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يمسكها روبيرتو.

16' أوووووووووووو، القائم هذه المرة يحرم ميسي من هدف برشلونة بعد تسديدة منه من على القوس، عبرت من روبيرتو وارتطمت بالقائم الأيمن.

12' عرضية من اليسار عن طريق ميسي قابلها فيدال الوحيد في يمين منطقة الجزاء بتسديدة عبرت من فوق يد روبيرتو وارتطمت بالعارضة.

12' يا رباااااااااااااه، العارضة تحرم برشلونة من الهدف من جديد.

9' الرااااااائع فيربو يستلم كرة من سواريز أمام منطقة الجزاء على اليسار، فيرسل تسديدة تعبر من على يسار روبيرتو إلى ضربة مرمى.

7' بوركي ينطلق بالكرة حتى يصل إلى قوس منطقة الجزاء، ثم يمررها لليسار بحثًا عن بيريز، لكنها لا تجد إلا فيدال.

6' ميسي مرر كرة في العمق لفيدال الذي مررها للأمام، لكن لا وجود لسواريز.

4' بوركي يمرر كرة في اليسار لبيريز، لكن تسلل.

3' خطيييييييييييرة لبرشلونة بتسديدة قوية من بوتش، ترتطم بعارضة روبيرتو خيمينز.

3' بداية معتادة من برشلونة بالاستحواذ على الكرة، وتراجع من أصحاب الأرض.

2' برشلونة على اليسار بالأصفر الرديف، وألافيس على اليمين بالأزرق والأبيض المعتاد.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتيين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بوتش

أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

البدلاء: مارك أندريه تير شتيجن - فرينكي دي يونج - مارتن برايثوايت - نيلسون سيميدو - أرناو تيناس.

تشكيل ألافيس:

يبدأ المدرب خوان رامون مونييز بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

روبيرتو خيمينيز

أدريان مارتين - فيكتور لاجوارديا - ليساندرو ماجالان - مارتن أجيريجابيريا

أوليفر بوركي - مانو جارسيا - فيكتور كاماراسا - إدجار مينديز

لوكاس بيريز - خوسيلو

البدلاء: أليكس فيدال - تاتشي - بورخا ساينز - بيري بونس - خوسيه لويس رودريجيز - باولينو دي لا فوينتي - لويس ريوخا - أريتز كاسترو - عبد الله محمود - ليوبومير فيسا - رافا نافارو.

ويحتل الفريق المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة بالتساوي مع بلد الوليد.

في المقابل سيدخل فريق ألافيس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن تمكن من اقتناص انتصار ثمين خارج دياره في الجولة الماضية على حساب ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة بفارق سبع نقاط كاملة عن الريال المتصدر والذي ضمن رسميًا التتويج باللقب.

فقد الفريق الكتالوني أي فرص في الفوز بلقب الليجا هذا الموسم، بعد أن خسر في مواجهته الأخيرة أمام أوساسونا التي جرت لحساب الجولة الماضية،بهدفين لهدف، في وقت تمكن فيه غريمه ريال مدريد من الفوز على فياريال بهدفين نظيفين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ألافيس ضد برشلونة في الجولة 38 من الدوري الإسباني.