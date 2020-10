برشلونة وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 خيتافي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

34' مباراة مملة للغاية حتى الآن، خيتافي يعتمد على التحامات بدنية قوية في المقام الأول ويقف في الدفاع بينما يعجز برشلونة عن الاختراق.

30' ماذا أهدرت يا جريزمان؟ انفراد سهل للدولي الفرنسي ولكنه برعونة شديدة يفشل في وضع الكرة بالشباك.

19' الفرصة الأولى الخطيرة لبرشلونة! ميسي يتعملق ويسدد كرة رائعة ولكن لسوء حظه ترتطم في القائم الأيسر.

17' فرصة أولى خطيرة نسبيًا لخيتافي من عرضية لمسها خوان هيرنانديز ولكن أتت ضعيفة في يد نيتو.

8' حتى الآن لا توجد أي خطورة تذكر، برشلونة يستحوذ على الكرة بصورة شبه كاملة في مقابل تراجع وتنظيم دفاعي مميز من خيتافي.

الآن تبدأ المباراة!

التشكيل | 4-3-3

نيتو

سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

#Culers, here is YOUR starting XI for #GetafeBarça!

🦾🔵🔴 pic.twitter.com/KcEE63hLOC