برشلونة وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام خيتافي في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني والمُقامة على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز..

برشلونة 0 × 0 خيتافي

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34' مباراة مملة للغاية حتى الآن، خيتافي يعتمد على التحامات بدنية قوية في المقام الأول ويقف في الدفاع بينما يعجز برشلونة عن الاختراق.

30' ماذا أهدرت يا جريزمان؟ انفراد سهل للدولي الفرنسي ولكنه برعونة شديدة يفشل في وضع الكرة بالشباك.

19' الفرصة الأولى الخطيرة لبرشلونة! ميسي يتعملق ويسدد كرة رائعة ولكن لسوء حظه ترتطم في القائم الأيسر.

17' فرصة أولى خطيرة نسبيًا لخيتافي من عرضية لمسها خوان هيرنانديز ولكن أتت ضعيفة في يد نيتو.

8' حتى الآن لا توجد أي خطورة تذكر، برشلونة يستحوذ على الكرة بصورة شبه كاملة في مقابل تراجع وتنظيم دفاعي مميز من خيتافي.

الآن تبدأ المباراة!

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-3-3

نيتو

سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

تشكيل خيتافي:

التشكيل | 4-4-2

دافيد سوريا

ماتياس أوليفيرا - إريك كاباكو - دجيني داكونام - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - ماورو آرامباري - نيمانيا ماكسيموفيتش - آلان نيوم

خايمي ماتا - خوان هيرنانديز

¡Ya conocemos el once con el que nos enfrentaremos en la noche de hoy al @FCBarcelona_es! 💪#FeBarça#VamosFe pic.twitter.com/DeB4zDqHcU — FE C.F. (@GetafeCF) October 17, 2020

خسر خيتافي مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني من ريال سوسييداد بثلاثة أهدافٍ دون رد، لكنه فاز قبل ذلك بنفس النتيجة على ريال بيتيس وفاز أيضًا على أوساسونا وريال سرقسطة، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي مع ألافيس، ليجمع بذلك 7 نقاطٍ وهو نفس رصيد برشلونة .

بدأ برشلونة الموسم الحالي في الدوري الإسباني من الجولة الثالثة، ما يعني أنه متأخر بمباراتين عن منافسيه، ونجح في الفوز بمباراتيه الأولتين على فياريال وسيلتا فيجو برباعيةٍ نظيفة وخماسيةٍ نظيفة على الترتيب، لكنه تعثر في الجولة الأخيرة أمام إشبيلية بطل الدوري الأوروبي وتعادل معه بهدفٍ لمثله.

خسر الكتلان الليجا الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة من الليجا، وتحديدًا مع عودة الدوري من التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث ظهر الفريق بشكلٍ هزلي ومنح الفرصة لريال مدريد للفوز باللقب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وخيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.