برشلونة وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب دا لوز..

برشلونة × بايرن ميونخ

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تنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.. كونوا في انتظارنا.

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-4-2

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

ليونيل ميسي - لويس سواريز

البدلاء: رونالد آراخو - لودوفيت ريس - أنطوان جريزمان - نيتو - إيناكي بينا - عثمان ديمبيلي - منشو - ريكي بويج - جونيور فيربو - إيفان راكيتيتش - إنسو فاتي - أوسكار مينجويزا

تشكيل بايرن ميونخ:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميش

ليون جورتيسكا - تياجو ألكنتارا

إيفان بريشيتش - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

البدلاء: خافي مارتينيز - جوشوا زيركزي - رون هوفمان - كينجلسي كومان - سفِن أولرايش - لوكاس هيرنانديز - توليسو - فيليبي كوتينيو - جمال موسيالا - ألفارو أودريوزولا - نيكلاس زوله - مايكل كويسانسي

سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليون، فهل يتأهل البلوجرانا ويواجه مدربه القديم بيب جوارديولا من جديد؟

أما بايرن ميونخ فوصل لهذا الدور بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة عريضة في مواجهتي ربع النهائي 7-1، وقد تأهل من دور المجموعات بعد أن فاز في جميع المباريات الستة وجمع 18 نقطة، وذلك على حساب توتنهام وأوليمبياكوس والنجم الأحمر.

برشلونة قبل أن يفوز على نابولي تأهل من المركز الأول من مجموعة قوية ضمت بوروسيا دورتموند ونادي الإنتر الإيطالي وسلافيا براج، وذلك بعد أن جمع 14 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة.