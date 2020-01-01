برشلونة وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة
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برشلونة × بايرن ميونخ
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تنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.. كونوا في انتظارنا.
تشكيل برشلونة:
التشكيل | 4-4-2
مارك أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو
أرتورو فيدال - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو
ليونيل ميسي - لويس سواريز
البدلاء: رونالد آراخو - لودوفيت ريس - أنطوان جريزمان - نيتو - إيناكي بينا - عثمان ديمبيلي - منشو - ريكي بويج - جونيور فيربو - إيفان راكيتيتش - إنسو فاتي - أوسكار مينجويزا
⚠ Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 14, 2020
🔵🔴 #BarçaBayern pic.twitter.com/Jl1YvaCiKN
تشكيل بايرن ميونخ:
التشكيل | 4-2-3-1
مانويل نوير
ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميش
ليون جورتيسكا - تياجو ألكنتارا
إيفان بريشيتش - توماس مولر - سيرج جنابري
روبرت ليفاندوفسكي
البدلاء: خافي مارتينيز - جوشوا زيركزي - رون هوفمان - كينجلسي كومان - سفِن أولرايش - لوكاس هيرنانديز - توليسو - فيليبي كوتينيو - جمال موسيالا - ألفارو أودريوزولا - نيكلاس زوله - مايكل كويسانسي
👊 Unsere 1⃣1⃣ gegen Barcelona! 👊#packmas #FCBFCB #MissionLis6on #UCL pic.twitter.com/7cKR0gpsgO— FC Bayern München (@FCBayern) August 14, 2020
سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليون، فهل يتأهل البلوجرانا ويواجه مدربه القديم بيب جوارديولا من جديد؟
أما بايرن ميونخ فوصل لهذا الدور بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة عريضة في مواجهتي ربع النهائي 7-1، وقد تأهل من دور المجموعات بعد أن فاز في جميع المباريات الستة وجمع 18 نقطة، وذلك على حساب توتنهام وأوليمبياكوس والنجم الأحمر.
برشلونة قبل أن يفوز على نابولي تأهل من المركز الأول من مجموعة قوية ضمت بوروسيا دورتموند ونادي الإنتر الإيطالي وسلافيا براج، وذلك بعد أن جمع 14 نقطة.
أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة.