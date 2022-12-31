مباراة عصيبة قادها الحكم المثير للجدل إلى التوتر

مباراة في منتهى الغرابة جمعت بين برشلونة وإسبانيول، لم تكن إثارتها في كرة القدم بأكثر من إثارتها على مستوى الأداء التحكيمي.

فقد أثار الحكم ماتيو لاهوز اللغط كعادته بأداء تحكيمي وقرارات غريبة، والأهم بأرقام عالية كعادته أيضًا من البطاقات الملونة.

13 بطاقة للفريقين وبطاقتان للمدربين، هناك من أنذر من اللاعبين على الدكة، احتسب ركلة جزاء، طرد لاعبين ولم يستمع لتعقيب الفار في شبهة طرد.. أهلًا بكم مجددًا في عالم ماتيو لاهوز الذي تركناه قبل أسابيع قليلة يفسد مباراة الأرجنتين وهولندا وينهال على لاعبي المنتخبين بالبطاقات.

الأدهى أن الدقائق من 74 إلى 80 فقط شهدت 8 بطاقات منها 2 حمراوان وفرصة أخرى للطرد، هذا يقول لك بوضوح إن لاهوز ملك قيادة المباريات إلى الجنون، وحينما تكون الأعصاب مشدودة في مباراة بحجم ديربي كتالونيا، يكون لاهوز جاهزًا سلفًا بالسيناريوهات المتوترة.

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ماركوس ألونسو.. في السراء والضراء

على مستوى الميدان، فرط برشلونة في فوز كان بالمتناول بدرجة كبيرة، على غرار ما حدث كثيرًا قبل توقف كأس العالم.

الرهان من البداية بالنسبة لتشافي كان على إشراك ماركوس ألونسو في قلب الدفاع، مع تحرير جوردي ألبا في مركز الظهير، البداية كانت مثالية، وآتت تلك الطريقة أكلها، وهذه المرة عن طريق ألونسو نفسه الذي افتتح التسجيل لبرشلونة برأسية من زيادة جيدة في عمق منطقة جزاء المنافس.

سجل ألونسو أول أهدافه مع برشلونة على مستوى الدوري الإسباني، وكان مرشحًا أن تكون أمسية جيدة للظهير الإسباني.

قدم برشلونة شوطًا أول مثاليًا نقصه تعزيز الهدف بآخر يضمن له دخول الشوط الثاني بشكل آمن، لكن مع بداية الشوط الثاني ظهر التراخي على تشكيلة برشلونة كما لو كانوا قد ضمنوا المكسب.

وفي الدقيقة 74، وبعد دفع من ماركوس ألونسو نفسه، احتسب لاهوز ركلة جزاء قلبت مصير المباراة لصالح إسبانيول، تصدى لها المتألق خوسيلو ومنح إسبانيول التفوق على جاره الأكبر في كتالونيا وبدأت حملة التوتر بقيادة المدرب الإسباني.

أصبح ألونسو أول لاعب برشلوني يسجل هدفًا ويتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه منذ زميله رونالد أراوخو ضد خيتافي في 2021.

تمامًا كما بصم ألونسو على اللقطة المضيئة لبرشلونة، وضع بصمته على اللقطة المظلمة، ولذلك قال معلق المباراة عصام الشوالي: "ألونسو في السراء والضراء" في تعليق معبر عن الأمسية التي مر بها الإسباني.

تعادل يطرح التساؤلات مجددًا على كتيبة تشافي التي لا تتعامل جيدًا مع المباريات المحسومة سلفًا، وهذه خبرات لابد أن يكتسبها هذا الجيل من اللاعبين لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج.