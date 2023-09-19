برشلونة وأنتويرب .. جواو فيليكس يُحرج تشافي وأين ركلات الجزاء الأوروبية؟

انتصار يمنح الكثير من الثقة للفريق الكتالوني

الليالي الأوروبية السعيدة تعود لزيارة جماهير برشلونة من جديد، وهذه المرة ببداية ولا أروع في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

رغم سهولة المجموعة إلا أن الشكوك كانت تحوم حول النادي الكتالوني ومدربه تشافي هيرنانديز بسبب الفشل الواضح على الصعيد القاري الفترة الأخيرة، ولكن الليلة كانت هناك الكثير من الرسائل التي تبعث بالطمأنينة.

برشلونة 5 وضيفه البلجيكي رويال أنتويرب 0، في مباراة جعلت أصحاب الأرض يحتلون صدارة المجموعة الثامنة وينظرون للمستقبل الأوروبي بالمزيد من التفاؤل.

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هجوم مُتكامل

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المهاجم البرتغالي جواو فيليكس قرر افتتاح سجله الأوروبي مع برشلونة في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء بهدف صنعه له الألماني إلكاي جوندوان، وقام بنفسه بصناعة الثاني الذي أحرزه روبرت ليفاندوفسكي قبل تسجيل جيلي باتايل لاعب أنتويرب الثالث في مرماه، بينما أحرز جافي الرابع قبل أن يعود فيليكس للتسجيل من جديد ليختتم الخماسية.

الثلاثي الهجومي الذي يمتلكه تشافي يجعله بلا أعذار خلال هذا الموسم، حيث دخل هذا اللقاء بجواو فيليكس وليفاندوفسكي ورافينيا، وهي التوليفة التي تعطيه الكثير من الخيارات والحلول المختلفة للفتك بالخصوم.

تألق فيليكس بالتحديد وتسجيله هدفين وصناعته الليلة يضع تشافي في موقف محرج لأنه تردد كثيرًا في التعاقد معه من أتلتيكو مدريد ولم يكن متأكدًا من أن البرتغالي يناسب أسلوبه الحالي مع برشلونة.

وحتى على الدكة سيجد تشافي لديه فيران توريس ولامين يامال مع قدوم النجم الشاب فيتور روكي للفريق الكتالوني في شهر يناير القادم، مما يزيد من القوة الهجومية لبرشلونة مع تشافي رغم رحيل أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي في الصيف.

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ولا يتوقف الأمر فقط على الخروج برباعية ولكن برشلونة خرج بشباك نظيفة وهي الواقعة التي أصبحت نادرة للفريق عندما يتعلق الأمر بالمشاركات الأوروبية.

الصدارة شبه مضمونة

برشلونة حصل على لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، لذلك النجاح الأوروبي هو المطلب الرئيسي لعشاق الفريق الكتالوني هذا الموسم، لذلك الأعين كلها تتجه نحو تشافي.

الأمور تبدو ممهدة في الوقت الحالي لأن برشلونة يحتل المركز الأول بـ3 نقاط في مجموعة بها شاختار الأوكراني وأنتويرب البلجيكي وبورتو البرتغالي.

ولكن سهولة الموقف قد تؤدي إلى الاستهتار، ولو حدث ذلك وتكرر سيناريو العام الماضي بخروج الفريق من دور المجموعات أو بشكل مبكر، ربما نرى تشافي يغادر منصبه رغم الحديث عن التجديد!

برشلونة بلا ركلات جزاء

Getty Images

لقطة أصبحت عادة في دوري أبطال أوروبا، وهي عدم احتساب أي ركلة جزاء لصالح برشلونة مهما كانت اللقطة تميل إلى حد كبير لوجود خطأ على الفريق الخصم.

لمسة يد تبدو واضحة على أنتويرب في الشوط الأول ولكن الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني، لتظهر مرة أخرى الاتهامات باضطهاد الفريق من الحكام في أوروبا.

وما يدعم هذه النظرية بشكل أكبر هي حقيقة أن آخر ركلة جزاء تم احتسابها لبرشلونة في الأبطال كانت أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من نسخة 2021.

وفي الحقيقة أن برشلونة لم يكن بحاجة إلى اللجوء لنقطة الجزاء الليلة من أجل الفوز، ولكن هذه الإحصائية يجب أن تنكسر قريبًا!