"مخطط إدارة برشلونة دفعه للرحيل" .. والد نيمار يفجر مفاجأة عن سبب انتقاله إلى باريس ويبرئ ليونيل ميسي

بعد سبع سنوات من القرار، السبب الحقيقي لرحيل نيمار المفاجئ عن البرسا..

فتح نيمار سانتوس؛ والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال، ملف رحيله عن برشلونة قبل سبع سنوات، كاشفًا عن السبب الحقيقي وراء تلك الخطوة.

البرازيلي رحل عن البرسا في صيف 2017 نحو باريس سان جيرمان في واحدة من أضخم الصفقات وقتها، إذ قام النادي الفرنسي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والذي قُدر بـ222 مليون يورو.

وزعمت عديد التقارير وقتها أن نيمار فضل الرحيل عن النادي الكتالوني رغبةً منه في الخروج من "ظل" النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كي يصبح النجم الأول في فريق جديد.

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لكن والده نفى تلك المزاعم، إذ قال خلال تصريحاته لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "نيمار وقع لبرشلونة برغبة تامة منه، عندما كان في سانتوس تلقى عروضًا من برشلونة وريال مدريد، ورغم أن العرض المدريدي كان أكبر من الناحية المالية بثلاثة أضعاف إلا أنه قال لهم (لا)، كان يرغب في اللعب بجوار لويس سواريز وميسي، حلمه دائمًا كان اللعب لبرشلونة".

وأضاف: "لكن قراره بالرحيل نحو باريس كان قرارًا متهورًا منه، لقد قرر التغيير في وقت كان يمر به بوضع صعب في برشلونة، لأننا لم نكن نعرف ما تفكر به الإدارة الرياضية للنادي آنذاك".

والد نيمار تابع: "مخطط إدارة برشلونة بدى لنا وكأنهم يريدون نيمار أن يحل محل ميسي، ونجلي لا يريد ذلك، لذا قرر الرحيل، من جانبي كنت أريد استمراره مع البرسا، حتى أنني حاولت منعه من الرحيل حتى الأيام القليلة التي سبقت توقيعه لباريس، لكنه رحل في الأخير، لأنه لم يكن يريد أن يحل محل ميسي ويكون أكبر نجوم برشلونة".

يذكر أن نيمار وميسي اجتمعا في باريس بعد ذلك بأربع سنوات، إذ رحل ميسي عن برشلونة هو الآخر، في ظل الأزمة المالية التي تعرض لها النادي، قبل أن يغادرا سويًا في صيف 2023، البرازيلي نحو الهلال، والأرجنتيني نحو إنتر ميامي.