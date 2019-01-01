برشلونة والبداية الأسوا منذ 25 عاماً

حقق برشلونة رقماً سلبياً جديداً بالخسارة أمام غرناطة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لليجا.

جاء ذلك بعد أن أصبح الفريق يملك 7 نقاط فقط من أصل 15 نقطة متاحة، وهي أسوأ بداية منذ 25 عاماً.

بكلمات أخرى، هي البداية الأسوأ منذ بدء العمل بنظام النقاط الثلاث للمباراة الواحدة في الدوري.

وجمع برشلونة نقاطه السبع من انتصارين على حساب ريال بيتيس وفالنسيا، وتعادل مع أوساسونا، وخسارتين ضد أتلتيك بلباو وغرناطة.

وكان برشلونة قد قدم بداية مشابهة في مطلع موسم 1994-1995، حيث حقق انتصارين وخسارتين وتعادل أيضاً، ولكن جمع منهم 5 نقاط فقط، إذ كان الفوز يمنح الفائز نقطتين فقط آنذاك.