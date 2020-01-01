برشلونة وإيبار: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام إيبار والتي تقام بملعب كامب نو لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني بغياب ليونيل ميسي

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برشلونة 1 × 1 إيبار

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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80' برشلونة يستحوذ على الكرة بصورة شبه مطلقة حاليًا، الخطورة أقل ولكنه الأقرب.

72' ماذا أهدرت يا برايثوايت!! عرضية رائعة خرج عليها الحارس وأخرجها لترتطم ببرايثوايت، لكن بدل من أن تدخل الشباك أتت بجوار المرمى، فرصة لا تضيع.

66' جووووووووووووووووووووووول! أخيرًا ديمبيلي يحرز التعادل بعد عرضية أرضية من أقصى اليسار من فيربو وجهها ديمبيلي بيمناه من الجبهة اليُمنى في الشباك

64' كيكي جارسيا يعود مرة أخرى لصناعة الخطورة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن مينجويزا تصدى لها برأسه وتحولت لركنية.

60' غريب حال برشلونة، يعجز بصورة غريبة عن الرد وصناعة الخطورة!

57' جووووووووووووووووووووووول! إيبار يعاقب برشلونة!! خطأ فادح من أراوخو ليقطع كيكي جارسيا الكرة وينفرد بالمرمى ويتقدم للضيوف.

56' ماذا أهدرت يا ديمبيلي؟ انفراد بعد تمريرة رائعة من بيدري لكنه يفشل في تحويله إلى الشباك ويسدد الكرة في جسد الحارس بصورة غريبة.

51' تسديدة قوية من ديمبيلي أرضية ولكن الحارس يتصدى إليها بنجاح.

48' ديمبيلي من الجبهة اليُمنى يهيئ الكرة لنفسه ثم يطلق قذيفة بيسراه تغالط المرمى بأمتار.

45' يبدأ كومان الشوط الثاني بإقحام ديمبيلي في محل الظهير الأيمن ديست، هل يُحدث الفارق؟

الآن ينطلق الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

45' أربع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

40' لا جديد، الاستحواذ أكثر لإيبار من دون خطورة وبرشلونة في مهب الريح بأتم معاني الكلمة.

35' تسديدة قوية للغاية من كيكي جارسيا من ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء لكن شتيجن يتصدى لها ثم يتابعها ديست إلى ركنية للضيوف.

33' عرضية رائعة من جونيور فيربو باتجاه برايثوايت يحولها برأسه تجاه المرمى لكن لسوء حظه تأتي بجواره بأمتار.

25' تقنية الفيديو تلغي الهدف لوجود برايثوايت في وضعية تسلل.. التعادل السلبي يعود مرة أخرى.

24' جووووووووووووووووووووووووووووول! عكس سيرة المباراة برشلونة يحرز الهدف من أول فرصة، عرضية من فيربو حولها برايثوايت إلى المرمى.

17' على عكس المتوقع أو المفترض فمن يمتلك الكرة هو إيبار! لكن عجز هجومي عن صناعة أي خطورة على مرمى تير شتيجن حتى الآن.

10' إيبار يظهر للمرة الأولى في مناطق برشلونة من عرضية لو لمسها أحد لدخلت الشباك، ارتدت لإنوي ليسددها أرضية لكن أتت بجوار المرمى بأمتار.

7' مارتن برايثوايت يهدر ركلة الجزاء، سددها خارج المرمى تمامًا في الجبهة اليُمنى.

6' حكم المباراة يحتسبها ركلة جزاء بعد العودة لمشاهدة اللعبة

4' عرضية خطيرة لبرشلونة لكن مدافع إيبار يخرجها من قلب المرمى بصورة لا تصدق.. برشلونة بعدها طالب بركلة جزاء بعد تدخل على مينجويزا والفار يراجع.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3

تير شتيجن

كليمون لونجليه - رونالد آراوخو - أوسكار مينجويزا

جونيور فيربو - فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - سيرجينو ديست

بيدري - مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان

تشكيل إيبار:

يبدأ المدرب مينديليبار بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

ماركو ديمتروفيتش

رافا سواريس - بيدرو بيجاس - إستيبان بورجوس - أليخاندرو بوزو

بابا ديوب - سيرخيو ألفاريز

تاكاشي أونوي - إدو إكسبوزيتو - كادزيور

كيكي جارسيا

ويغيب ليونيل ميسي عن هذه المباراة لأسباب شخصية، على أن يعود في مباراة الجولة المقبلة بصورة طبيعية.

باتت كل المواجهات لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة رونالد كومان من أجل العودة والاقتراب قليلًا من صدارة الليجا التي يقبع فيها قطبي العاصمة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد بـ32 نقطة لكل منهما، ما يُزيد من أهمية وقيمة مباراة إيبار.

أخيرًا قدّم البرسا مردودًا جيدًا طمأن الجماهير نسبيًا، عندما فاز الجولة الماضية على بلد الوليد بهدفين نظيفين، ما جعله يرتقي إلى المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة برشلونة أمام إيبار في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.