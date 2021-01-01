برشلونة وإلتشي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة برشلونة أمام إلتشي المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني والمقامة على ملعب كامب نو..

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برشلونة 3 × 0 إلتشي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' ثلاث دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

88' نقلات بين لاعبي برشلونة بدون خطورة على المرمى وإلتشي استسلم تمامًا.

81' جريزمان مرة أخرى! انفراد بالحارس من الجبهة اليُمنى وراوغه لكن تسديدته أتت في الشباك الخارجية.

79' ماذا أهدرت يا جريزمان! فرصة هدف محقق بعد عرضية من ألبا له داخل منطقة الجزاء لكنه سددها في العارضة.

72' جووووووووووووووووووووول ثالث لبرشلونة! عرضية من ميسي إلى برايثوايت هيأها برأسه لجوردي ألبا أمام المرمى ليضعها بيسراه في الشباك.

68' ما أبدعك يا ميسي! هدف لا مثيل له.. دي يونج يهرب إلى الأمام بكل قوة ويمرر لميسي، يراوغ البرغوث الجميع ويضعها من فوق الحارس، مهارة فائقة وهدف ولا أروع.

63' حتى الآن لا توجد رد فعل حقيقية من إلتشي، فريق فقير جدًا هجوميًا.

55' مارتن برايثوايت كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا تدخل دفاع إلتشي في اللحظة الأخيرة، البرسا أفضل الآن.

47' جووووووووووووووووووووووول! ميسي يحرز الهدف الأول لبرشلونة بعد سلسلة من المراوغات داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة سكنت الشباك.

الآن ينطلق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونعاود في الشوط الثاني.

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع

38' مباراة عقيمة للغاية من كتيبة رونالد كومان، لا فرص تذكر حتى الآن مع استحواذ بدون خطورة أبدًا.

27' فرصة أخرى خطيرة برشلونة من ركلة حرة لعبها ميسي عرضية ووجدت رأس برايثوايت لكن الحارس باديا تألق مرة أخرى في التصدي لرأسية المهاجم الدنماركي.

20' ماذا أهدرت يا ترينكاو؟ مراوغة أكثر من رائعة لكل مدافعي إلتشي ثم تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلا أن إدجار باديا تألق وحرمه من هدف كان ليكون رائعًا بكل المقاييس.

17' لا جديد يذكر، إلتشي يتكتل في منتصف ملعبه ويلعب على المرتدات السريعة وبرشلونة يستحوذ لكنه يعجز حتى الآن عن صناعة الخطورة.

10' برشلونة يطالب بركلة جزاء لبيدري بعد عرقلة تعرض لها داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة يرفض احتسابها وتقنية الفيديو تؤكد القرار.

4' الرد الأول من إلتشي من كرة وصلت إلى بوي داخل منطقة الجزاء الكتالونية وسط تأرجح دفاعات البرسا، ليسدد الكرة بقوة ولكنها تأتي خارج المرمى.

1' الفرصة الأولى الخطيرة لبرشلونة بعد تمريرة من دي يونج لترينكاو داخل منطقة الجزاء ليسددها أرضية قوية لكن الحارس باديا يتألق وينقذ الهدف الأول للبرسا.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل إلتشي:

التشكيل | 3-4-3

إدجار باديا

باراجان - جونزالو فيردو - خوسيما سانشيز

يوهان موجيكا - أومونيكي مفولو - راؤول جوتي - سيفونتيس

إيميليانو ريجوني - لوكاس بوي - بيري ميا

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا

فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - بيدري

مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي - ترينكاو

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، وثمانية نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر جدول الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يقع إلتشي الذي يعاني من سلسلة من الهزائم، في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة من 22 مواجهة.

لن يكون أمام الفريق الكتالوني بقيادة كومان إلا الفوز بعد أن حقق تعادل بطعم الهزيمة في الجولة الماضية أمام قادش، كما عانى الفريق من هزيمة في دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح باريس سان جيرمان، وبلا شك هذا ما يحتاجه ميسي ورفاقه للتمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب لا ليجا هذا الموسم.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة أمام إلتشي المؤجلة من الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، بملعب كامب نو.