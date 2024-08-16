"بيدري دليل كذب هانسي فليك!" .. مدرب برشلونة في موقف محرج بعد استبعاد داني أولمو أمام فالنسيا

برشلونة يبدأ الموسم الجديد بـ"مشاكل عديدة"..

نادي برشلونة الإسباني الذي كان يسيطر على الكرة الأوروبية والعالمية، تراجع فنيًا وبشكل مرعب خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح اسمه يتردد أكثر في القضايا والأزمات المثيرة للجدل.

آخر هذه القضايا والأزمات؛ هي النجم الإسباني داني أولمو، المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من لايبزيج الألماني.

أولمو وحسب ما ذكره الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، سيغيب عن مباراة الفريق أمام فالنسيا، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

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فليك برر ذلك؛ بأن اللاعب غير جاهز فنيًا وبدنيًا؛ بسبب تدرب بشكل قليل مع برشلونة، بعد الانضمام إليه في صيف العام الحالي؛ وبالتالي.. يحتاج إلى وقتٍ أطول قبل المشاركة في المباريات.

تكذيب هانسي فليك و"الدليل بيدري"..

لكن.. الإعلامي الرياضي جوسيب كابديفيا، شكك في "صدق" حديث المدير الفني الألماني، مستشهدًا بحالة النجم الإسباني بيدري رودريجيز، متوسط ميدان نادي برشلونة.

كابديفيا أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن فليك استبعد داني أولمو من قائمة مباراة برشلونة وفالنسيا، بحجة عدم جاهزيته؛ بينما استدعى بيدري الذي غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وتحديدًا منذ ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وشدد الإعلامي الرياضي على أن أولمو كان له دورًا فعالًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا، في صيف العام الحالي، كما أنه تدرب طوال الأيام الماضية مع زملائه في برشلونة؛ على عكس بيدري الذي لم يعد إلى مران الفريق الكتالوني، إلا في اليومين الماضيين.

وهُنا.. مشكلة عدم استدعاء أولمو لمباراة برشلونة وفالنسا؛ في الأغلب هي متعلقة بفشل الإدارة في تسجيله في قائمة الفريق - حتى الآن -، لأسباب مالية واقتصادية؛ وليس كما قال هانسي فليك بأنها لعدم جاهزية اللاعب بدنيًا وفنيًا.