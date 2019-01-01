نيمار يظهر في تدريبات باريس وسط شائعات انضمامه لبرشلونة

هل يستمر المهاجم البرازيلي في باريس بعد انتظامه بالتدريبات؟

عاد المهاجم البرازيلي نيمار مجدداً لتدريبات باريس سان جيرمان، وسط حالة كبيرة من الجدل حول مستقبله مع الفريق.

نيمار ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل عن باريس، والضغط من أجل العودة إلى ناديه السابق برشلونة.

البرازيلي شوهد في صالة الألعاب الرياضية بباريس الإثنين الماضي، استمراراً لمرحلة التأهيل استعداداً للموسم الجديد.

وأما اليوم الأربعاء، فظهر نيمار في المران الجماعي للنادي الفرنسي، وهو في حالة جيدة بصحبة زميله كيليان مبابي.

ويستعد باريس لمواجهة ودية أمام نورينبرج يوم السبت القادم، قبل السفر الأربعاء 24 يوليو للصين لمواصلة الفترة التحضيرية.

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ويطمح المدرب توماس توخيل في التوصل لحل نهائي بخصوص مستقبل نيمار، من أجل التركيز بفترة الاستعدادا، أو إيجاد البديل في حالة مغادرته لحديقة الأمراء.

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ومواجهات أخرى قوية ننتظرها في تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال قطر 🏆#أسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

ويأتي ذلك تزامناً مع التقارير الصحفية، حول تقديم برشلونة للثنائي عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو في صفقة تبادلية للحصول على نيمار.